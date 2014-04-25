"Ночь в Зазеркалье": чаепитие с Шляпником, мультики и импровизации

Фото: facebook.com/rgub.ru

25 апреля Российская государственная библиотека для молодежи погрузится в атмосферу Страны Чудес, придуманной Льюисом Кэрроллом – здесь в рамках "Библионочи" пройдет "Ночь в Зазеркалье". Гид по событию составило сетевое издание M24.ru.

В 2014 году исполняется 150 лет с момента создания "Приключений Алисы в Стране Чудес". "Ночь в Зазеркалье" В 2014 году исполняется 150 лет с момента создания "Приключений Алисы в Стране Чудес". "Ночь в Зазеркалье" станет открытием Года Алисы в России , который посвящен – как несложно догадаться – творчеству Льюиса Кэрролла. События будут проходить при поддержке Британского общества имени Льюиса Кэрролла.



Лекции и мастер-классы

Чему только ни научат на "Ночи в Зазеркалье": и правилам композиции, и анимационной режиссуре, и даже импровизации. Занятия проведут эксперты и профессионалы самых разных областей.

В 21.00 в Конференц-зале прочтет лекцию "Теория большого взрыва. Правила композиции всего на свете" Эркен Кагаров, арт-директор Студии Артемия Лебедева. Слушатели узнают о взаимосвязи таких, казалось бы, диаметрально противоположных друг другу сфер, как дизайн и физика, литература и бизнес.

Фото: facebook.com/rgub.ru

Параллельно с "Правилами композиции" в Клубном зале пройдет мастер-класс по импровизации. Посетители занятия освоят спонтанность и раскрепощенность, научатся чувствовать себя свободными и раскроют свой творческий потенциал.

Участникам мастер-класса предстоит разыграть сценки. Никакого сценария не будет: каждый актер получит лишь характерную роль и узнает обстоятельства, в которых должен находиться его герой.

В 22.00 в Комикс-центре проведет авторский мастер-класс "Режиссура в анимационном кино" мультипликатор Алексей Минченок, один из создателей "Смешариков". Слушатели не только познакомятся с основами анимационной режиссуры, но и сделают первые шаги к созданию собственного мультика.

Фото: facebook.com/rgub.ru

Тех, кто предпочитает карьере аниматора создание объемных картинок, будут в те же 22.00 ждать в Рыбном зале. Здесь развернется pop-up мастерская дядюшки Тенниела, где гостей "Библионочи" научат создавать трехмерные конструкции, которые складываются в плоскую фигуру.

Встреча с полиглотом Вилли Мельниковым, владеющим 104 языками, состоится в 22.00 в Зале редкой книги. Поэт-экспериментатор и фотохудожник не только расскажет о том, как ему удалось выучить так много языков, но и продемонстрирует слушателям свою многоязычную поэзию и авторскую фотоживопись.

Кинопоказы

Самые первые фантастические фильмы в 21.00 начнут показывать в зале "101 точка трения". Зрители окунутся в мир Жюля Верна и Герберта Уэллса и прочувствуют атмосферу путешествий и приключений. На встрече "Стимпанк: путешествие во времени" также расскажут об истории XIX века, первых технических изобретениях и прочтут знакомые многим с детства фантастические книги.

В Зале редкой книги в это время будут показывать фильм BBC "Загадки истории. Тайна египетских иероглифов". Зрители узнают о том, чем пользуются ученые, чтобы расшифровать иероглифы, и увидят артефакты эпохи Рамсеса II.

Самый главный кинопоказ ночи начнется в Комикс-центре в 23.00. Гостям Российской государственной библиотеки для молодежи покажут программу "Приключения Алисы в мировом кино". В настоящее время снято более 40 экранизаций произведения Льюиса Кэрролла, самые лучшие из которых смогут увидеть посетители "Ночи в Зазеркалье".

Скриншот диснеевского мультфильма "Алиса в Стране Чудес"

Игры и викторины

Проверить свои знания английского языка и литературы можно будет в 21.00 и 22.30 в Зале иностранной литературы, где пройдет игра The Walrus. Тут удастся выяснить, что такое eyot и кто такой Том Джонс. В Зале технических наук в то же время развернется викторина мудрой гусеницы. Вас ждут игра в "Данетки", логические задачи и головоломки.

Встречи и представления

В 21.00 в Комикс-центре состоится встреча Комикс-клуба, который отмечает в этом году свой шестой день рождения. Посетители встречи узнают о тенденциях в мире комиксов и пообщаются с именитыми гостями вечера – художниками, издателями, продавцами комиксов.

Фото: imdb.com

"Ночь в Зазеркалье" не обойдется и без поэзии. Встреча с прекрасным состоится в 21.30 в Зале художественной литературы. Стихи современных авторов будут звучать на фоне графических образов актуальных художников.

В 21.30 и в 22.30 в Рыбном зале всех посетителей "Библионочи" будут ждать на "Безумном чаепитии" с актерами театра "МОСТ". Что сумасшедшего будет творить Шляпник и какую роль в представлении отведут посетителям библиотеки - узнаете сами.