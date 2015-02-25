Пенсионеры-путешественники рассказали, как изменить жизнь в 70 лет

Обложка книги "Везде как дома"

На столичных прилавках появилась книга "Везде как дома". Ее авторы – пенсионеры Линн и Тим Мартин, которые в 70 лет продали дом и отправились в путешествие.

Идея кардинально изменить свою жизнь пришла к Линн в 69 лет. Они с мужем вернулись из Мексики и поняли, что хотят путешествовать чаще, чем могут себе позволить. Тогда они продали дом и мебель, оставив себе минимум вещей и ноутбуки, после чего отправились в Европу на теплоходе. Сейчас Линн и Тим путешествуют по миру, постоянно меняя место жительства.

"Устроив свою жизнь таким образом, мы получили самое ценное, что есть в мире, — время. Мы же вовсе не были туристами. На время мы становились местными в любом из мест, где бросали свои чемоданы. Мы освободились от своего дома, и теперь наше жилье там, где мы", - рассказывает Линн Мартин.

"Эта книга — не только вдохновляющие мемуары о путешествиях авторов по всему миру — от Португалии и Мексики до Ирландии и Турции. Это ещё одно доказательство: нет ничего невозможного. Если вы мечтаете о жизни за границей или хотите путешествовать больше, пожить кочевником и увидеть мир, но по каким-то причинам боитесь или не можете исполнить свою мечту — это книга для вас", - комментирует Артем Степанов, генеральный директор издательства "Манн, Иванов и Фербер".