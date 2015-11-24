Живые поэты: Яна Лебедева

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Яны Лебедевой.

Город: Великий Новгород Возраст: 26 лет Любимые поэты: Лорка, Пастернак, Тарковский

***

я живу очень далеко от окраины и от центра,

от почтового отделения,

от целого

моря жизненно важных точек,

от просто моря,

от моря наслаждений.

я часто ночую не у себя,

мне стелят друзья

и близкие,

и я нарушаю все мыслимые

приличия, возвожу в привычку, себя приучаю

иметь при себе дорожный набор и чего-то к чаю.

я живу далеко от станций метро и железнодорожных станций,

так что мне проще казаться бездомной, чем рассказывать

как до меня добраться.

много хожу пешком, прокладываю маршруты,

ищу новые ориентиры.

так много мыслей, что все мои атрибуты

не умещаются в рамках одной квартиры.

ничего не смысля в меридианах, широтах,

вспоминая топонимы, работая маяком,

отвечая на твой вопрос,

я живу ни хорошо и ни плохо,

я живу далеко.

Авторские орфография и пунктуация сохранены