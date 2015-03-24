Форма поиска по сайту

24 марта 2015, 15:14

Писатели из 10 стран вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии

Жюри Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize) объявило финалистов конкурса 2015 года. В их числе – десять современных писателей из Латинской Америки, Африки, Европы и других регионов, сообщает на сайте премии.

Так, в шорт-лист вошли аргентинский писатель и переводчик Сезар Айра, ливанец Хода Баракат, историк из Гваделупы Марис Конд, Миа Коуто из Мозамбика, индиец Амитав Гхош, американская поэтесса Фанни Хоуи, ливиец Ибрагим аль-Кони, венгр Ласло Краснахоркаи, журналист и писатель из Конго Ален Мабанку и южноафриканская поэтесса и драматург Марлена ван Никерк.

Никто из финалистов этого года не был ранее лауреатом Букера. Обладатель Международного Букера 2015 года будет объявлен в Лондоне 19 мая.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году и присуждается раз в два года англоязычным писателям или авторам, чьи произведения переведены на английский. Лауреат премии получит 60 тысяч фунтов стерлингов. Награда присуждается не за конкретное произведение, написанное в течение определенного времени, а за "творческую активность, развитие и общий вклад в мировую художественную литературу".

Лауреатами премии становились Лидия Дэвис (США), Филип Рот (США), Элис Манро (Канада), Чинуа Ачебе (Нигерия) и Исмаил Кадаре (Албания). В 2013 году финалистом стал Владимир Сорокин.

