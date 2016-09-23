"Москва онлайн" покажет сказки Салтыкова-Щедрина

В Еврейском музее и центре толерантности проводят воскресные вечера, где актеры читают русскую классику вслух. На этот раз выступит Валерий Гаркалин, известный по фильму "Ширли-мырли". Запланировано чтение трех сказок Михаила Салтыкова-Щедрина:
- "Дурак",
- "Добродетели и пороки",
- "Пропала совесть".
В этих произведениях есть нотки народного творчества, басен Ивана Крылова и европейского фольклора. В XIX веке сказки писались на злобу дня, но не утратили своей актуальности и сегодня.
Смотрите прямую трансляцию репетиции на портале Москва онлайн 25 сентября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.