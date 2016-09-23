Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 12:15

Культура

"Москва онлайн" покажет сказки Салтыкова-Щедрина

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]25 сентября в 16:00 здесь начнется прямая трансляция выступления народного артиста России[/URLEXTERNAL]

В Еврейском музее и центре толерантности проводят воскресные вечера, где актеры читают русскую классику вслух. На этот раз выступит Валерий Гаркалин, известный по фильму "Ширли-мырли". Запланировано чтение трех сказок Михаила Салтыкова-Щедрина:

  • "Дурак",
  • "Добродетели и пороки",
  • "Пропала совесть".

В этих произведениях есть нотки народного творчества, басен Ивана Крылова и европейского фольклора. В XIX веке сказки писались на злобу дня, но не утратили своей актуальности и сегодня.

Смотрите прямую трансляцию репетиции на портале Москва онлайн 25 сентября в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
литература Москва онлайн Москва онлайн: встречи со звездами смотреть онлайн на m24.ru встречи со звездами

