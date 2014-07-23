Объявлен лонг-лист "Букера", впервые ставшего международным

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В среду был объявлен лонг-лист из 13 произведений, номинированных на первую международную Букеровскую премию, география которой впервые шагнула за пределы Содружества наций, Ирландии и Зимбабве, сообщает BBC.

В этом году среди авторов лонг-листа помимо британцев - Пола Кингсуорта, Дэвида Митчелла, Нила Макхерджи и Дэвида Николлса - Содружество наций представил только австралийский писатель Ричард Фланаган. При этом в список попали сразу четверо американцев, среди которых Карен Джой Фаулер, Ричард Пауэрс, Джошуа Феррис и Сири Хустведт.

Кроме того, в лонг-листе номинантов оказался ирландец Найл Уильямс, а также писатель ирландско-американского происхождения Джозеф О'Нил.

Примечательно, что из прежних лауреатов Букеровской премии в этом году номинирован Говард Джейкобсон, который получил свою награду в 2010 году. В то же время в лонг-лист не попали книги таких известных писателей, как Иэн Макьюэн и Донна Тартт.

Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 9 сентября, а обладатель награды станет известен 14 октября.