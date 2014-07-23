Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

23 июля 2014, 21:28

Объявлен лонг-лист "Букера", впервые ставшего международным

литература награды Букеровская премия длинный список

Фото: themanbookerprize.com

В среду был объявлен лонг-лист из 13 произведений, номинированных на первую международную Букеровскую премию, география которой впервые шагнула за пределы Содружества наций, Ирландии и Зимбабве, сообщает BBC.

В этом году среди авторов лонг-листа помимо британцев - Пола Кингсуорта, Дэвида Митчелла, Нила Макхерджи и Дэвида Николлса - Содружество наций представил только австралийский писатель Ричард Фланаган. При этом в список попали сразу четверо американцев, среди которых Карен Джой Фаулер, Ричард Пауэрс, Джошуа Феррис и Сири Хустведт.

Кроме того, в лонг-листе номинантов оказался ирландец Найл Уильямс, а также писатель ирландско-американского происхождения Джозеф О'Нил.

Примечательно, что из прежних лауреатов Букеровской премии в этом году номинирован Говард Джейкобсон, который получил свою награду в 2010 году. В то же время в лонг-лист не попали книги таких известных писателей, как Иэн Макьюэн и Донна Тартт.

Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 9 сентября, а обладатель награды станет известен 14 октября.

История вопроса

Букеровская премия была учреждена в 1968 году и до 2013 года вручалась ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданином Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. Лауреат премии получает приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая победителя, вручается чек на 2,5 тысяч фунтов, а также выполненное вручную подарочное издание книги.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. Четыре ее обладателя - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Традиционно жюри, назначаемое ежегодно, включает в себя ведущих литературоведов, представителей науки и знаковых общественных фигур. В прошлом году "Букера" вручили 28-летней новозеландской писательнице Элеоноре Каттон, которая стала самым молодым лауреатом в истории премии.

Ее 832-страничный детектив в стиле викторианской эпохи "Светила" (The Luminaries), рассказывающий о загадочном убийстве во времена золотой лихорадки в Новой Зеландии в 1866 году был признан самым длинным за всю историю премии.

В 2005 году была учреждена международная Букеровская премия, которая присуждается два раза в год писателям не из Великобритании за книги, как изначально написанные на английском языке, так и переведенные позже.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать