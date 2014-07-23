Объявлен лонг-лист "Букера", впервые ставшего международным

Фото: themanbookerprize.com
В среду был объявлен лонг-лист из 13 произведений, номинированных на первую международную Букеровскую премию, география которой впервые шагнула за пределы Содружества наций, Ирландии и Зимбабве, сообщает BBC.
В этом году среди авторов лонг-листа помимо британцев - Пола Кингсуорта, Дэвида Митчелла, Нила Макхерджи и Дэвида Николлса - Содружество наций представил только австралийский писатель Ричард Фланаган. При этом в список попали сразу четверо американцев, среди которых Карен Джой Фаулер, Ричард Пауэрс, Джошуа Феррис и Сири Хустведт.
Кроме того, в лонг-листе номинантов оказался ирландец Найл Уильямс, а также писатель ирландско-американского происхождения Джозеф О'Нил.
Примечательно, что из прежних лауреатов Букеровской премии в этом году номинирован Говард Джейкобсон, который получил свою награду в 2010 году. В то же время в лонг-лист не попали книги таких известных писателей, как Иэн Макьюэн и Донна Тартт.
Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 9 сентября, а обладатель награды станет известен 14 октября.
История вопросаБукеровская премия была учреждена в 1968 году и до 2013 года вручалась ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданином Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества. Лауреат премии получает приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая победителя, вручается чек на 2,5 тысяч фунтов, а также выполненное вручную подарочное издание книги.
Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. Четыре ее обладателя - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.
Традиционно жюри, назначаемое ежегодно, включает в себя ведущих литературоведов, представителей науки и знаковых общественных фигур. В прошлом году "Букера" вручили 28-летней новозеландской писательнице Элеоноре Каттон, которая стала самым молодым лауреатом в истории премии.
Ее 832-страничный детектив в стиле викторианской эпохи "Светила" (The Luminaries), рассказывающий о загадочном убийстве во времена золотой лихорадки в Новой Зеландии в 1866 году был признан самым длинным за всю историю премии.
В 2005 году была учреждена международная Букеровская премия, которая присуждается два раза в год писателям не из Великобритании за книги, как изначально написанные на английском языке, так и переведенные позже.