Американка Лидия Дэвис получила Международную Букеровскую премию

Лидия Дэвис. Фото: themanbookerprize.com

Международную Букеровскую премию получила 65-летняя американская писательница Лидия Дэвис. Литератор специализируется на написании коротких рассказов и эссе. Члены жюри отметили краткость и точность слога Дэвис.

Об этом говорится на официальном сайте Букеровской премии.

Помимо коротких литературных форм Лидия Дэвис также известна своими переводами классической французской литературы на английский язык. Критики, например, отметили успешные переводы Пруста и Флобера.

Кроме того, в 1994 году в свет вышел единственный полноценный роман писательницы под названием "Конец истории".

Добавим, что помимо Дэвис в шорт-лист премии попали 9 писателей, среди которых – россиянин Владимир Сорокин и его роман "День опричника". Роман был написан в 2006-м, а спустя 5 лет его издали на английском языке.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. На эту награду могут претендовать авторы, чьи произведения переведены на английский. Лауреатам вручают денежный приз в размере 60 тысяч фунтов стерлингов.