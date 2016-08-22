Маркин написал книгу "Самые громкие преступления XXI века в России"

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Владимир Маркин в сентябре выпустит книгу "Самые громкие преступления XXI века в России". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В книгу вошли пять громких уголовных дел: история кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные мошенничества в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров "Булгарии".

Маркин основывается на материалах уголовных дел. Читатели смогут лично исследовать факты, которыми располагал следователь, и самостоятельно поразмышлять над тем или иным делом. Повествование ведется от первого лица.

Книга имеет ограничение по возрасту и не предназначена для читателей младше 18 лет. Также она не рекомендуется людям с неустойчивой психикой.

Фото предоставлено пресс-службой СК