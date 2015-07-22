Новая книга: "Тонкая серебристая нить", Полина Жеребцова

Автор нашумевшего "Дневника Жеребцовой Полины" выпустила новый сборник рассказов "Тонкая серебристая нить". В только что вышедшей книге писательница отказалась от строгости документального жанра и дала волю образам и мыслям.

Весь сборник – это собрание историй, придуманных, услышанных или увиденных Полиной. Конечно же, в рассказах писательницы из Чечни много отсылок к военным действиям, но в этот раз Жеребцова выступает не в привычном документальном, а в новом для нее художественном жанре. Многие тексты сознательно мистифицированы, в них встречаются даже параллельные миры, действие некоторых происходит во сне. Но в каждом из них читатель увидит сильнейшие эмоции и попытку заново осознать случившееся в Чечне в детстве автора. Рассказы Полины Жеребцовой – это сильная взрослая проза. К каждой истории, опубликованной в "Тонкой серебристой нити", хочется добавить фразу "Основано на реальных событиях".

Полина Жеребцова родилась в Грозном в 1985 году. Первая книга писательницы "Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994-2004" вызвала огромный резонанс во всем мире и была переведена на многие европейские языки. В ней были опубликованы реальные дневниковые записи, сделанные Полиной в детстве и юности. В 2006 году Жеребцова дважды становилась лауреатом международной литературной премии Януша Корчака – за два текста, а в 2012 году стала финалистом премии Андрея Сахарова "Журналистика как поступок".

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной