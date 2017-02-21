Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 19:28

"Москва онлайн" покажет музыкальный спектакль "Евгений Онегин"

21 февраля в DPH Театре классическое произведение Пушкина прочтут в новом, экспериментальном жанре. Лидеры творческой группы Le Cirque De Сharles La Tannes покажут музыкальный спектакль "Евгений Онегин" в исполнении трех чтецов и одного битмейкера и вернут слушателя на территорию текста, но при этом добавят динамики.

Le Cirque De Charles La Tannes – творческая группа, образованная в 2006 году. Работают с современными формами театральной активности, создавая уникальный "сделай сам" театр через постановки, перформансы и фестивали. Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале "Москва онлайн" 21 февраля в 21:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

