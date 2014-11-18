Форма поиска по сайту

18 ноября 2014, 09:59

Культура

Прямая трансляция: Шмелев. Редкости. Мел

Фото: ТАСС/Сегрей Карпов

Студия "Эквилибриум" поставила на Открытой сцене спектакль по повести Ивана Шмелева "История любовная". Шестнадцатилетний Антон читает Тургенева и его голова наполняется многочисленными образами, ставящими самые острые вопросы. Где дружба превращается в соперничество? Что же это такое - первая влюбленность? И что важнее – дружба или любовь?

Ответы на жизненные вопросы вы можете поискать вместе с главным героем спектакля, подключившись к прямой трансляции на online.m24.ru в 20:00.

  • Когда: 19 ноября
  • Кто: режиссер - Виталий Салтыков
  • Что: история о первой любви
  • Кому смотреть: неразочаровавшимся романтикам

литература спектакли любовь постановки дружба прямые трансляции молодость Москва онлайн

