Прямая трансляция: Шмелев. Редкости. Мел

Фото: ТАСС/Сегрей Карпов

Студия "Эквилибриум" поставила на Открытой сцене спектакль по повести Ивана Шмелева "История любовная". Шестнадцатилетний Антон читает Тургенева и его голова наполняется многочисленными образами, ставящими самые острые вопросы. Где дружба превращается в соперничество? Что же это такое - первая влюбленность? И что важнее – дружба или любовь?

Ответы на жизненные вопросы вы можете поискать вместе с главным героем спектакля, подключившись к прямой трансляции на online.m24.ru в 20:00.