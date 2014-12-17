Роман Сью Монк Кид "Обретение крыльев" поступил в продажу

Фото: издательство "Азбука"

Новый роман Сью Монк Кид "Обретение крыльев", ставший мировым бестселлером, поступил в продажу в московские магазины. Главные героини произведения – дочь богатого землевладельца Сара и ее горничная Хетти.

"Линии судеб Сары и Хетти сошлись в 1803 году, когда одной было 11, а другой 10 лет. На протяжении всей своей жизни Сара Гримке не сможет забыть чернокожую девочку, с которой подружилась в детстве, которую научила читать и для которой никогда не станет настоящим другом", - сообщили в издательстве "Азбука".

Роман "Обретение крыльев" издан на 20 языках.