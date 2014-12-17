Роман Сью Монк Кид "Обретение крыльев" поступил в продажу

Фото: издательство "Азбука"
Новый роман Сью Монк Кид "Обретение крыльев", ставший мировым бестселлером, поступил в продажу в московские магазины. Главные героини произведения – дочь богатого землевладельца Сара и ее горничная Хетти.
"Линии судеб Сары и Хетти сошлись в 1803 году, когда одной было 11, а другой 10 лет. На протяжении всей своей жизни Сара Гримке не сможет забыть чернокожую девочку, с которой подружилась в детстве, которую научила читать и для которой никогда не станет настоящим другом", - сообщили в издательстве "Азбука".
Роман "Обретение крыльев" издан на 20 языках.
Сью Монк КидАмериканская писательница. Ее дебютный роман "Тайная жизнь пчел" вышел в 2002 году. Два года спустя Кид завершила работу над вторым романом – "Кресло русалки". Он был опубликован в 2005-м.
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