Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Литература

17 декабря 2014, 13:52

Роман Сью Монк Кид "Обретение крыльев" поступил в продажу

литература издательства писательницы

Фото: издательство "Азбука"

Новый роман Сью Монк Кид "Обретение крыльев", ставший мировым бестселлером, поступил в продажу в московские магазины. Главные героини произведения – дочь богатого землевладельца Сара и ее горничная Хетти.

"Линии судеб Сары и Хетти сошлись в 1803 году, когда одной было 11, а другой 10 лет. На протяжении всей своей жизни Сара Гримке не сможет забыть чернокожую девочку, с которой подружилась в детстве, которую научила читать и для которой никогда не станет настоящим другом", - сообщили в издательстве "Азбука".

Роман "Обретение крыльев" издан на 20 языках.

Сью Монк Кид

Американская писательница. Ее дебютный роман "Тайная жизнь пчел" вышел в 2002 году. Два года спустя Кид завершила работу над вторым романом – "Кресло русалки". Он был опубликован в 2005-м.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать