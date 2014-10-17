Соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост напишет книгу о тайнах героев сериала

Фото: imdb.com

Соавтор сериала "Твин Пикс" Марк Фрост намерен к концу 2015 года выпустить книгу, в которой расскажет о том, что случилось с героями культовой ленты за последние 25 лет. Именно столько времени прошло с момента последнего появления жителей вымышленного городка на телеэкранах.

"Тайные жизни Твин Пикса" (The Secret Lives of Twin Peaks) позволят поклонникам сериала глубже взглянуть на мистические события, произошедшие в на первый взгляд тихом и спокойном городе, сообщает The Hollywood Reporter.

"Я давно мечтал рассказать старым и новым поклонникам об оставшихся неосвещенными аспектах мира "Твин Пикса". Я рад этой возможности", - рассказал Фрост.

Публикацию книги уже подтвердили издатели в Бразилии, Италии, Финляндии, Германии и Великобритании. Когда "Тайные жизни Твин Пикса" переведут на русский язык, пока непонятно.

Отметим, что в 1990-х годах по "Твин Пиксу" было выпущено несколько книг, в частности, "Тайный дневник Лоры Палмер" и "Воспоминания спецагента ФБР Дейла Купера". Авторами изданий были Дженнифер Линч (дочь создателя сериала Дэвида Линча), Скотт Фрост (брат соавтора сериала Марка Фроста), Джон Томпсон.

Напомним, недавно автор сериала Дэвид Линч заявил, что в 2016 году "Твин Пикс" вернется на экраны.

Новая часть культового сериала будет состоять из девяти эпизодов, ее покажут на американском канале Showtime. Сценарий напишут Линч и соавтор Фрост. Дэвид Линч также займет режиссерское кресло.

События мини-сериала развернутся в настоящем времени, то есть через 25 лет после того, что произошло в первых двух сезонах телешоу. Предполагается, что новые эпизоды продолжат линию и идею предыдущих и дадут зрителям ответы на все неразрешенные вопросы. Пока непонятно, какие актеры из оригинального сериала вновь появятся на экране.