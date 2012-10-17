Букеровская премия во второй раз досталась Хилари Мантел

Хилари Мантел. Фото: themanbookerprize.com

Британская писательница Хилари Мантел получила Букеровскую премию. Она стала первой женщиной в истории Соединенного Королевства, награда которой была присуждена дважды.

Жюри признало лучшей книгу Мантел "Поднимите вопрос о телах" – это вторая часть исторической трилогии о жизни советника Генриха VIII, главного идеолога Английской Реформации Томаса Кромвеля. Первый роман из этой серии "Волчий зал" также получил Букеровскую премию.

Книга Мантел была выбрана из произведений шести авторов, сообщает ИТАР-ТАСС. В качестве главного приза писательница получила чек на 50 тысяч фунтов (80 тысяч долларов).

На данный момент в России переведена и издана только первая книга трилогии "Волчий зал".

Букеровская премия была учреждена в 1969 году. Она присуждается за англоязычное произведение автору, проживающему в странах Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. В свое время лауреатами "букера" стали такие известные писатели, как Уильям Голдинг, Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Томас Кенилли и многие другие.