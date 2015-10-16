LIVE: фантаст Дмитрий Глуховский – о романе "Метро 2035" и литературе в целом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

19 октября в рамках Года литературы и проекта "Открытый журфак" в МГУ на Моховой выступит писатель-фантаст Дмитрий Глуховский.

Дмитрий – один из самых популярных российских писателей. Его произведения переведены на 37 языков и известны за рубежом. Новый роман "Метро 2035" – один из бестселлеров текущего года. На встрече Глуховский не только расскажет о своем творчестве, но и даст советы, которые помогут слушателям выбрать карьеру и найти себя. Также писатель поделится соображениями о саморазвитии и роли литературы в современном обществе.



Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.