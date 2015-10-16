Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2015, 14:11

Культура

LIVE: фантаст Дмитрий Глуховский – о романе "Метро 2035" и литературе в целом

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

19 октября в рамках Года литературы и проекта "Открытый журфак" в МГУ на Моховой выступит писатель-фантаст Дмитрий Глуховский.

Дмитрий – один из самых популярных российских писателей. Его произведения переведены на 37 языков и известны за рубежом. Новый роман "Метро 2035" – один из бестселлеров текущего года. На встрече Глуховский не только расскажет о своем творчестве, но и даст советы, которые помогут слушателям выбрать карьеру и найти себя. Также писатель поделится соображениями о саморазвитии и роли литературы в современном обществе.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 18.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 19 октября в 18.30
  • Что: встреча с писателем
  • Кто: Дмитрий Глуховский
  • Кому смотреть: книгочеям и поклонникам творчества фантаста

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Год литературы на m24.ru
литература книги Дмитрий Глуховский фантастика прямые трансляции Мослекторий МГУ Год литературы смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика