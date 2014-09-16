Сборник "Русский жестокий рассказ", составленный Сорокиным, вышел в свет

Обложка книги "Русский жестокий рассказ". Фото: corpus.ru

В продажу поступил сборник короткой прозы "Русский жестокий рассказ", составленный писателем Владимиром Сорокиным. В книгу вошли 32 различных по духу рассказа русских и советских писателей, объединенных идеей феномена человеческой жестокости.

Как сообщается в аннотации к книге, в сборнике "авторы приоткрывают дверь в пространство иррационального, фиксируя момент, когда разум уступает место инстинкту и культурные коды теряют значение".

В сборник вошли как произведения классиков русской литературы XIX века – Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, так и писателей "нового времени" – Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской, Виктора Пелевина, Михаила Елизарова и Владимира Сорокина.