Сборник "Русский жестокий рассказ", составленный Сорокиным, вышел в свет

Обложка книги "Русский жестокий рассказ". Фото: corpus.ru
В продажу поступил сборник короткой прозы "Русский жестокий рассказ", составленный писателем Владимиром Сорокиным. В книгу вошли 32 различных по духу рассказа русских и советских писателей, объединенных идеей феномена человеческой жестокости.
Как сообщается в аннотации к книге, в сборнике "авторы приоткрывают дверь в пространство иррационального, фиксируя момент, когда разум уступает место инстинкту и культурные коды теряют значение".
В сборник вошли как произведения классиков русской литературы XIX века – Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, так и писателей "нового времени" – Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской, Виктора Пелевина, Михаила Елизарова и Владимира Сорокина.
О Сорокине
Владимир Сорокин. Фото: ИТАР-ТАСС
Владимир Сорокин – русский писатель, сценарист, драматург, один из ярких представителей постмодернизма в литературе.
Учился в Московском институте нефтяной и газовой промышленности имени Губкина. Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Участник многих художественных выставок. Оформил и проиллюстрировал около 50 книг.
Первые литературные опыты Сорокина относятся к началу 70-х. В 1972 году он дебютировал как поэт в газете "За кадры нефтяников". В 1985 году в парижском журнале "А-Я" была напечатана подборка из шести его рассказов. В том же году во Франции вышел роман писателя "Очередь".
Первая официальная публикация Сорокина в СССР приходится на 1989 год – рижский журнал "Родник" поместил в один из выпусков несколько его рассказов. В 1992 году в журнале "Искусство кино" был напечатан роман Сорокина "Очередь". Последний на данный момент из опубликованных романов писателя – роман "Теллурия", вышедший в 2013 году.
Книги писателя переведены на 25 языков. Лауреат премий Андрея Белого, "НОС", "Большая книга" и других. В 2013 году книга Сорокина "День опричника" была номинирована на Международную Букеровскую премию.
Стоит отметить, сюжеты произведений писателя неоднократно вызывали разногласия у читающей общественности. Активисты движения "Идущие вместе" подавали в суд, требуя признать ряд мест в произведениях писателя порнографическими.
