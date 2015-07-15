Живые поэты: Сергей Елсаков

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Раджастан – место, где помнят обряды кремаций,
Где во главе угла огонь, сжигающий тела в пепел,
Когда собственный организм становится карцером,
Здесь плавится то, что мы всю жизнь из себя лепим.
Обряд сáти – вдова обязана гореть с мертвым мужем,
Чем меньше её криков боли, тем больше её же любви,
Знак верности, что мир без родной души не нужен,
Сама бросала спичку – чтобы не потухло, ясно гори.
Время шло, на обряд наконец-то введён запрет,
Но если предан ты, то всегда будет шанс доказать,
Это как признаться себе, что ты те руки грел,
Видел идеальный мир именно в тех глазах.
Завтра на западе будут бить в новостях тревогу,
Вчера в Индии девушка бросилась гореть в костёр,
Всем говорила, что пришла проводить мужа в дорогу,
Не сдержалась, и след этой семьи навеки не стёрт.
Я к чему все это, не призываю к жертвам подобным,
Просто мы так часто клянемся в своем чувстве вечном,
Увы, многие любят до тех пор, пока им это удобно,
До тех пор, пока все легко, пока всё безупречно.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
