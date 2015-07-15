Форма поиска по сайту

15 июля 2015, 19:07

Культура

Живые поэты: Сергей Елсаков

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Сыктывкара
  • Возраст: 24 лет
  • Любимые поэты: Мандельштам, Маяковский, Мережковский

    • Раджастан – место, где помнят обряды кремаций,


    Где во главе угла огонь, сжигающий тела в пепел,


    Когда собственный организм становится карцером,


    Здесь плавится то, что мы всю жизнь из себя лепим.


    Обряд сáти – вдова обязана гореть с мертвым мужем,


    Чем меньше её криков боли, тем больше её же любви,


    Знак верности, что мир без родной души не нужен,


    Сама бросала спичку – чтобы не потухло, ясно гори.


    Время шло, на обряд наконец-то введён запрет,


    Но если предан ты, то всегда будет шанс доказать,


    Это как признаться себе, что ты те руки грел,


    Видел идеальный мир именно в тех глазах.


    Завтра на западе будут бить в новостях тревогу,


    Вчера в Индии девушка бросилась гореть в костёр,


    Всем говорила, что пришла проводить мужа в дорогу,


    Не сдержалась, и след этой семьи навеки не стёрт.


    Я к чему все это, не призываю к жертвам подобным,


    Просто мы так часто клянемся в своем чувстве вечном,


    Увы, многие любят до тех пор, пока им это удобно,


    До тех пор, пока все легко, пока всё безупречно.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    Главное

