Живые поэты: Сергей Елсаков

Город: Сыктывкара Возраст: 24 лет Любимые поэты: Мандельштам, Маяковский, Мережковский

Раджастан – место, где помнят обряды кремаций,

Где во главе угла огонь, сжигающий тела в пепел,

Когда собственный организм становится карцером,

Здесь плавится то, что мы всю жизнь из себя лепим.

Обряд сáти – вдова обязана гореть с мертвым мужем,

Чем меньше её криков боли, тем больше её же любви,

Знак верности, что мир без родной души не нужен,

Сама бросала спичку – чтобы не потухло, ясно гори.

Время шло, на обряд наконец-то введён запрет,

Но если предан ты, то всегда будет шанс доказать,

Это как признаться себе, что ты те руки грел,

Видел идеальный мир именно в тех глазах.

Завтра на западе будут бить в новостях тревогу,

Вчера в Индии девушка бросилась гореть в костёр,

Всем говорила, что пришла проводить мужа в дорогу,

Не сдержалась, и след этой семьи навеки не стёрт.

Я к чему все это, не призываю к жертвам подобным,

Просто мы так часто клянемся в своем чувстве вечном,

Увы, многие любят до тех пор, пока им это удобно,

До тех пор, пока все легко, пока всё безупречно.

