Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля 2016, 14:09

Культура

Книга "Москва и москвичи" Гиляровского стала интерактивной картой

Фото: gilyarovsky.ru

В интернете появился сайт, на котором опубликована книга Владимира Гиляровского "Москва и москвичи".

Читатели найдут там фотографии с изображением старой Москвы и карты с указанием описанных в книге мест. Все герои и понятия, описанные Гиляровским, сопровождаются гиперссылками на статьи Википедии.

"Часто при чтении книги "Москва и москвичи" читатель, не узнавая в книге старое название улицы или района, не отмечая этого факта, читает книгу дальше скорее как развлекательную литературу. Но как же приятно, проходя мимо того самого места ...узнать его", – говорится на сайте. При его создании были использованы яндекс-карты, снимки с портала "Фотографии старой Москвы" и другое.

Сайт особенно будет полезен тем, кто интересуется историей столицы.

В книге Гиляровского "Москва и москвичи", изданной в 1926 году, описываются традиции, быт и нравы российской столицы второй половины XIX – начала XX столетия. Автор рассказывает о самых мрачных районах Москвы, купеческом клубе в доме Мятлева, торговых лавках, заполонивших Охотный ряд, и многом другом.

Напомним, в интернете появился гид по "Саду земных наслаждений" Иеронима Босха, благодаря которому детали картины можно изучить в высоком разрешении. В это время закадровый голос расскажет о персонажах и символике произведения.

Ссылки по теме


литература Москва и москвичи книга сайты и приложения Гиляровский

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика