Книга "Москва и москвичи" Гиляровского стала интерактивной картой

Фото: gilyarovsky.ru

В интернете появился сайт, на котором опубликована книга Владимира Гиляровского "Москва и москвичи".

Читатели найдут там фотографии с изображением старой Москвы и карты с указанием описанных в книге мест. Все герои и понятия, описанные Гиляровским, сопровождаются гиперссылками на статьи Википедии.

"Часто при чтении книги "Москва и москвичи" читатель, не узнавая в книге старое название улицы или района, не отмечая этого факта, читает книгу дальше скорее как развлекательную литературу. Но как же приятно, проходя мимо того самого места ...узнать его", – говорится на сайте. При его создании были использованы яндекс-карты, снимки с портала "Фотографии старой Москвы" и другое.

Сайт особенно будет полезен тем, кто интересуется историей столицы.