Книжная подборка ко дню рождения Булгакова

Михаил Булгаков. Фото: ТАСС/Алексей Антонов

15 мая 2016 года великому Мастеру Михаилу Булгакову исполнилось бы 125 лет. Признанный гений слова, создатель известных всем персонажей, на книгах которого выросло не одно поколение – его любят и знают не только на родине, но и во всем мире. Цитаты из его романов давно стали крылатыми, а образы героев вдохновляли многих авторов на создание кинофильмов, написание картин по мотивам его произведений.

В юбилей великого писателя сетевое издание m24.ru и ЛитРес подготовили специальную подборку книг, посвященную Михаилу Булгакову. Зачем Аннушка пролила масло? Какой была семья великого писателя? Кто выступил прообразом Мастера в одном из самых известных романов автора?

Зачем читать Чтобы узнать все грани творчества Мастера

Когда страх и трепет полнее овладевают читательской душой? Когда Мастер вызывает Дьявола и отправляется в полет над околдованной Москвой, когда в лабораториях его фантазии лопаются, выпуская на свет чудовищ, роковые яйца и заполоняют улицы люди с собачьими сердцами – или же когда Булгаков являет нам реалистичные картины советской Москвы либо предреволюционного томления?

Реальность, пожалуй, страшнее, тем более что Булгаков и его персонажи не преминут подкрасить ее видениями морфиниста или бесовской игрой. Морфий – Дьяволиада – Москва краснокаменная... Страшно, страшно, страшно.





Зачем читать Узнать, в кого в юности был влюблен Михаил Булгаков

Из дневника писателя: "Около двух месяцев я уже живу в Обуховом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности…" Кто такая эта загадочная К., булгаковеды до сей поры не разгадали. Литературное расследование автора посвящено разгадке личности таинственной дамы, в которую был безнадежно влюблен М.А. Булгаков.

Помимо истории о несчастной любви известного писателя к очаровательной княгине, вниманию читателей представлен рассказ о жизни потомков главной героини. Исследование биографий некоторых персонажей приводит к неожиданным открытиям, которые снова возвращают нас назад, в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, но не в Москву, что было бы логичнее, а на берега Сены, Темзы, на побережье Средиземноморья и в Берлин. Немало страниц посвящено судьбам русских аристократов на примере родственников княгини и ее многочисленных знакомых.





Зачем читать Чтобы научиться починять примус, если ты кот

"Мастер и Маргарита" – блистательный шедевр, созданный Михаилом Булгаковым, завораживающая мистическая дьяволиада, обнажающая вечные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и бессмертия. Эта книга – на века, она не теряет своей привлекательности; прочтя первую фразу: "В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появились двое граждан…", мы добровольно, неминуемо и безвозвратно погружаемся в мир Мастера, Маргариты, Пилата, Воланда, Азазелло с Коровьевым и других героев романа.





Зачем читать Чтобы понять, с кого писали образ Мастера Чтобы понять, с кого писали образ Мастера

Эта книга – о знаменитом романе М.А. Булгакова Мастер и Маргарита". И еще – о литературном истэблишменте, который Михаил Афанасьевич назвал Массолитом. В последнее время с завидной регулярностью выходят книги, в которых обещают раскрыть все тайны великого романа. Авторы подобных произведений задаются одними и теми же вопросами, на которые находят не менее предсказуемые ответы.

Стало чуть ли не традицией задавать риторический вопрос: почему Мастер не заслужил "света", то есть, в чем заключается его вина. Вместе с тем, ответ на него следует из "открытой", незашифрованной части романа, он лежит буквально на поверхности.

Критик-булгаковед Альфред Барков предлагает альтернативный взгляд на роман и на фигуру Мастера. По мнению автора, прототипом для Мастера стал не кто иной, как Максим Горький. Барков считает, что дата смерти Горького (1936 год) и есть время событий основной сюжетной линии романа «Мастер и Маргарита». Читайте и удивляйтесь!





Зачем читать: Чтобы понять, кто же такой Воланд и каким он должен был быть Чтобы понять, кто же такой Воланд и каким он должен был быть

Дмитрий Быков размышляет о том, как получилось, что дьявол стал самым обаятельным героем советской литературы. Каким образом "Мастер и Маргарита" соотносится с советской традицией, что в этом романе советского, что антисоветского и какую силу, "вечно желающую зла", олицетворяет Воланд. "Именно сегодня в образе Воланда высвечиваются довольно неприятные, слабые, уязвимые черты… Конечно, Воланд – не победитель. И Булгаков это понимал".



Трагедия романа "Мастер и Маргарита" в том, что демонология Булгакова стала почти Евангелием для интеллигенции 60-70-х годов.





Зачем читать Чтобы узнать о семье писателя и увидеть его редкие фотографии Чтобы узнать о семье писателя и увидеть его редкие фотографии

Монография основана на материалах архива семьи Булгаковых, которые собирала, хранила и исследовала сестра писателя Надежда Афанасьевна Булгакова-Земская (1893—1971).

Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит публикацию документов разного рода: это письма писателя М. Булгакова и адресованные к нему письма родных и друзей, письма его родителей, братьев, сестер; дневники членов семьи; воспоминания о жизни семьи в Карачеве на рубеже XIX—XX вв.; воспоминания о М. Булгакове; рассказы его братьев Николая и Ивана об эмиграции; некрологи на смерть деда М. Булгакова о. Михаила Покровского и на смерть его отца проф. Афанасия Ивановича Булгакова, также две статьи М. Булгакова: "Грядущие перспективы" (1919) и "Театральный Октябрь" (1920).

Публикуемые в книге материалы существенно дополняют сведения о М. Булгакове и о многих членах его семьи (дед и бабушка, мать и отец, младшая сестра матери Шурочка Бархатова, братья и сестры писателя), воссоздают не только атмосферу, царившую в доме родителей М. Булгакова, но и картину жизни русской интеллигенции и духовенства конца XIX – начала XX вв., раскрывают влияние семьи и города Киева на жизнь и творчество будущего писателя.

Вторая часть монографии содержит анализ материалов архива с историко-культурной и лингвистической точки зрения. Исследуются язык и стиль документов рубежа ХIХ—XX вв., которые представляют интерес для историка русского литературного языка.

В книгу включено более ста иллюстраций. Монография предназначена для всех, кто интересуется жизнью и творчеством Михаила Булгакова, а также для читателей, которых интересует история русской культуры, языка и быта конца XIX – первой трети XX вв.