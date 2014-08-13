Роман "Анна Каренина" будут читать онлайн по всему миру

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Онлайн-чтения романа Льва Толстого "Анна Каренина" организуют в Москве, а также в ряде городов по всему миру. Любителей классической литературы объединит проект "Каренина. Живое издание", разработанный сотрудниками музея-усадьбы Толстого "Ясная поляна" и Google Россия.

Участие в акции примут более 700 человек. Читать роман будут обычные интернет-пользователи, а также известные люди: актеры, музыканты, журналисты.

Заявку нужно подать до 4 сентября. На официальной странице проекта можно выбрать один из четырех предложенных отрывков. Текст предлагают прочитать на камеру, уложившись в промежуток от 30 до 60 секунд, а затем разместить свое видео на YouTube.

Авторы лучших видеозаписей будут приглашены на финальное прочтение романа в онлайн-режиме. Читательский марафон организуют 3 и 4 октября. Чтецы соберутся на 20 специально оборудованных площадках, в том числе в Российской государственной библиотеке, музее-усадьбе "Ясная Поляна" и книжном магазине "Москва".

У каждого участника будет свой отрывок для чтения, который определят заранее. Среднее время выступления – около трех минут.

"Здесь можно провести параллель с традициями семейных чтений в семье Толстых. Сегодняшние технологии позволяют не ограничивать пространство одной гостиной, как это было у Льва Николаевича, а объединить людей со всего мира. В проекте примут участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Лос-Анджелеса, Парижа, Лондона", - рассказала M24.ru руководитель пресс-службы музея-усадьбы "Ясная поляна" Ирина Афонина.

По словам организаторов онлайн-чтений, "Анна Каренина" является самым переиздаваемым на иностранных языках романом Толстого. В последнее время это произведение чрезвычайно популярно среди любителей русской классики.

К слову, в прошлом году исполнилось 140 лет со дня начала написания романа.

Запись онлайн-чтений можно будет увидеть в интернете.