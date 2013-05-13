В Москве пройдет презентация новой книги Александра Архангельского

Фото: ИТАР-ТАСС

30 мая в Москве состоится вечер писателя Александра Архангельского. На вечере будет представлен роман "Музей революции".

Гостей мероприятия ждет авторское чтение и обсуждение книги. Роман вышел в издательстве "АСТ" в 2013 году и претендует на премию "Большая книга".

Ведущий вечера — глава "Института книги" Александр Гаврилов.

Мероприятие проводится при поддержке портала ThankYou.ru, на сайте которого представлен для свободного скачивания сокращенный вариант романа под названием "Герой второго уровня".

Напомним, Александр Архангельский дебютировал в 2006 году с романом "1962", который несколько раз переиздавался. Вторая книга — "Цена отсечения", по версии журнала "Русский репортер", стала "Самым важным романом года".

Встреча с Александром Архангельским состоится в рестобаре "Прожектор". Начало - в 20.00.