Рекомендовано к прочтению: история лекарств и сказки от ненавистника прогресса

Бестселлер от лауреата многих литературных премий Энтони Дорра, книга об истории великих лекарств и собрание сказок Шарля Нодье, впервые опубликованных в России. Обозреватель M24.ru Клариса Пульсон рекомендует к прочтению.

Обложка книги "Весь невидимый нам свет"

Энтони Дорр. Весь невидимый нам свет

Юная слепая француженка и парень из Гитлерюгенда. Она — не жертва, пусть и беззащитна. Он не убийца, хоть и носит солдатскую форму. Каждому приходится пережить то, что пережить невозможно. Кто ж виноват, что их юность пришлась на такие времена. Что между ними общего? Война, страшнее которой свет не видывал, еще радио, чья роль в сюжете ключевая. Голоса в эфире заставляют любить, ненавидеть, удивляться и сохранять надежду.

Кроме этих — главных — составляющих в ткань романа искусно, даже вычурно вплетены звуки, запахи, тактильные ощущения, какие-то совсем необязательные вещички и детальки вроде шкатулок с сюрпризом, моллюсков, драгоценных камней, толстых книг, воспоминаний, аромата и тепла свежего хлеба, угольной пыли, деталей поломанного радиоприемника... Из разнофактурных кусочков реальности складывается объемная картина мира. Тот же принцип и в рваной, дробной структуре текста, разбитого на маленькие главки. Чтобы отследить интригу потребуются внимание, сосредоточенность и хороший вкус. И читающая публика оценила. В итоге один миллион экземпляров по обе стороны океана (книга свежая, прошлого года) и почти 20 тысяч отзывов на "Амазоне". А вы говорите: оттенки серого, оттенки серого...

Все четыре года, что Мари-Лора провела в Сен- Мало, колокола церкви Святого Викентия били каждый час. Однако сегодня они молчат. Она не знает, как долго просидела на чердаке, не знает даже, день сейчас или ночь. Время такое юркое — отпусти чуть-чуть, и оно выскользнет из рук навсегда.

Обложка книги "Великие лекарства: в борьбе за жизнь"

Великие лекарства: в борьбе за жизнь

Все, что вы хотели знать о таблетках, но ленились спросить. Мы и правда не любопытны, почти так же как средневековые обыватели, покупавшие у лекарей мутные снадобья в склянках. Наши красиво упакованные пилюльки, конечно же, совсем иное дело. Они — триумф науки и коммерции, а их истории, рассказанные в книге, и героические эпопеи, и драмы, и детективы, и фарсы, и трагикомедии. Великих лекарств, которые спасают, облегчают, улучшают качество жизни, насчитали примерно два десятка.

Открывает хит-парад — строго по алфавиту — аспирин, он же ацетилсалициловая кислота, чемпион чемпионов. Прежде чем его открыли в химическом виде в ХIХ веке в Германии, аспирин в виде отвара из листьев ивы знали древние египтяне. Аптечный долгожитель до сих пор полон сюрпризов, исследователи находят все новые полезные свойства. Ужастик психлечебниц галоперидол, несмотря на дурную репутацию, гениальный нейролептик, который специалисты считают одним самых важных изобретений человечества. Виагра - незаконнорожденная, ее неотразимое для мужчин (и для женщин, конечно) нескромное обаяние - эффект побочный, незапланированный. Вообще-то искали средство для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, а получилось ЭТО. "Таблетка счастья" прозак — фаворит поколения, хотя в том, что он на самом деле антидепрессант, уверенности нет. По статистике, прозак принимают более 40 миллионов жителей планеты — даже несмотря на то, что лекарства этой группы имеют ряд побочных эффектов и, по мнению медиков, могут повышать риск самоубийств, особенно у подростков.

Обложка книги "Сказки здравомыслящего насмешника"

Шарль Нодье. Сказки здравомыслящего насмешника

Современник А. Пушкина французский классик Шарль Нодье у нас автор не первого ряда. О справедливости в читательской любви говорить странно, но он во всех отношениях был бы достоин — парадоксальный, остроумный, саркастичный, разнообразный, мог бы стать таким же популярным как, скажем, А. Дюма или О. Бальзак. Не сложилось. Хотя и переводили, и ценили, и цитировали, даже тот же Александр Сергеевич.

Только что увидевшая свет книга — собрание сказок, которые на русском появляются впервые. Наивные, высокопарные и одновременно циничные истории — точно не для слабых умов, это при всех чудесных — чисто сказочных — приемах скорее притчи, изящные ехидные антиутопии. Почти во всех любимейшая идея Нодье, ярого ненавистника прогресса, причудливые вариации идеи невозможности совершенствования рода человеческого и неизменности человеческой натуры. Он считал, что золотой век, если будь он в принципе возможен, - не в будущем, а в прошлом. А цивилизация со всеми ее машинами и материальными благами ничего хорошего гомо сапиенс не принесет.

"Да будет известно Вашему Величеству, что каких-нибудь десять тысяч лет тому назад я обитал в одном грязном, зловонном, бездарно построенном и во всех отношениях безобразном городишке, который располагался на том месте, что отведено ныне под конюшню ваших славных султанских пажей, и на тогдашнем варварском наречии именовался Парижем".

Клариса Пульсон