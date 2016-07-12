На летней веранде секретного московского дворика будут читать Сергея Довлатова

Фото:Тимофей Яржомбек

13 июля в клубе "Дума", расположенном в самом центре Москвы, пройдут вечерние чтения прозы Сергея Довлатова.

Довлатов – один из самых ярких авторов XX века, ироничный, тонкий, философичный, всегда открывающийся с новой стороны. Он знаком и в то же время непредсказуем, элегантен и остр, современен и в чем-то старомоден. Аромат его прозы, несмотря на порой страшные сюжетные повороты неизменно изыскан, и, однажды насладившись, вряд ли сумеешь соскочить с этого блюда.

Вход на мероприятие для слушателей бесплатный. Если же вы желаете стать участником чтений, необходимо прислать заявку на почту voice@readme.moscow, а в теме обязательно указать "Довлатов", также необходимо сообщить ваше имя и что вы будете читать.