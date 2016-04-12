Живые поэты: Андрей Родионов

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Город: Москва Возраст: 45 лет Любимые поэты: Мандельштам, Хармс, Заболоцкий



Люди безнадёжно устаревших профессий

радостно поднимают глаза, недавно полные слёз.

По Тверской идёт процессия процессий,

поэты, которых принимают всерьёз.

Поэты заходят в кабаки и банки,

в обувной магазин Экко, в книжный магазин Москва,

и везде в обмен на их сонеты, верлибры и танки

им предлагается одежда, обувь, выпивка, жратва.

Все люди довольны – только геи возмущаются:

почему им можно, а нам нельзя парад?

Им можно, потому что они с нами прощаются,

сегодня они уйдут и не вернутся назад.

Люди радостно подтусовываются к лобному месту:

здесь выступит самый серьёзный виршеплёт,

и чресловещательница, из местных,

ему своими чреслами подпоёт:

"Мы заполнили все трещины, все лакуны,

все неправильности сгладили и углы,

уничтожили всё, на что натягивают струны,

и всё, куда можно забить голы".

Их провожают каждый год, до осени о них не слышно,

потом потихоньку наполняется ими Москва,

но на этот раз вдоль МКАДа мы поставим вышки –

каждый раз обещает мэр, но всё это только слова.

Пока есть дети духовно богатых родителей,

пока богатым не запретили иметь детей,

у этих м***ков будут зрители,

и, значит, снова наступит этот чёрный день.

Кто пляшет, кто поёт, кто ваньку ломает,

кто говорит, что это "не поэзия ни х***ра",

а по Тверской ходят люди и за стихи покупают

кучи бесполезного или полезного добра.

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