Живые поэты: Андрей Родионов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Люди безнадёжно устаревших профессий
радостно поднимают глаза, недавно полные слёз.
По Тверской идёт процессия процессий,
поэты, которых принимают всерьёз.
Поэты заходят в кабаки и банки,
в обувной магазин Экко, в книжный магазин Москва,
и везде в обмен на их сонеты, верлибры и танки
им предлагается одежда, обувь, выпивка, жратва.
Все люди довольны – только геи возмущаются:
почему им можно, а нам нельзя парад?
Им можно, потому что они с нами прощаются,
сегодня они уйдут и не вернутся назад.
Люди радостно подтусовываются к лобному месту:
здесь выступит самый серьёзный виршеплёт,
и чресловещательница, из местных,
ему своими чреслами подпоёт:
"Мы заполнили все трещины, все лакуны,
все неправильности сгладили и углы,
уничтожили всё, на что натягивают струны,
и всё, куда можно забить голы".
Их провожают каждый год, до осени о них не слышно,
потом потихоньку наполняется ими Москва,
но на этот раз вдоль МКАДа мы поставим вышки –
каждый раз обещает мэр, но всё это только слова.
Пока есть дети духовно богатых родителей,
пока богатым не запретили иметь детей,
у этих м***ков будут зрители,
и, значит, снова наступит этот чёрный день.
Кто пляшет, кто поёт, кто ваньку ломает,
кто говорит, что это "не поэзия ни х***ра",
а по Тверской ходят люди и за стихи покупают
кучи бесполезного или полезного добра.
Авторские орфография и пунктуация сохранены. ***Нецензурные выражения скрыты звездочками.
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