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Литература

12 апреля 2016, 20:29

Живые поэты: Андрей Родионов

литература стихотворения живые поэты

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 45 лет
  • Любимые поэты: Мандельштам, Хармс, Заболоцкий


    • Люди безнадёжно устаревших профессий
    радостно поднимают глаза, недавно полные слёз.
    По Тверской идёт процессия процессий,
    поэты, которых принимают всерьёз.

    Поэты заходят в кабаки и банки,
    в обувной магазин Экко, в книжный магазин Москва,
    и везде в обмен на их сонеты, верлибры и танки
    им предлагается одежда, обувь, выпивка, жратва.

    Все люди довольны – только геи возмущаются:
    почему им можно, а нам нельзя парад?
    Им можно, потому что они с нами прощаются,
    сегодня они уйдут и не вернутся назад.

    Люди радостно подтусовываются к лобному месту:
    здесь выступит самый серьёзный виршеплёт,
    и чресловещательница, из местных,
    ему своими чреслами подпоёт:

    "Мы заполнили все трещины, все лакуны,
    все неправильности сгладили и углы,
    уничтожили всё, на что натягивают струны,
    и всё, куда можно забить голы".

    Их провожают каждый год, до осени о них не слышно,
    потом потихоньку наполняется ими Москва,
    но на этот раз вдоль МКАДа мы поставим вышки –
    каждый раз обещает мэр, но всё это только слова.

    Пока есть дети духовно богатых родителей,
    пока богатым не запретили иметь детей,
    у этих м***ков будут зрители,
    и, значит, снова наступит этот чёрный день.

    Кто пляшет, кто поёт, кто ваньку ломает,
    кто говорит, что это "не поэзия ни х***ра",
    а по Тверской ходят люди и за стихи покупают
    кучи бесполезного или полезного добра.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены. ***Нецензурные выражения скрыты звездочками.

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    • Сюжет: Живые поэты

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