Писательница Кристина Хуцишвили о проблемах молодости и новом романе

Фото: Юлия Тарасенко

7 сентября на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) свой роман под названием "Триумф" представила Кристина Хуцишвили. Это вторая книга молодой писательницы, чей дебютный роман DEVIANT прошлым летом стал лидером продаж многих крупных книжных магазинов.

Роман "Триумф" продолжает тему "лишнего человека" в современном мире. Юная героиня книги страдает от депрессии, апатии и неприятия мира. О проблемах молодости и стереотипах в современном мире – в интервью с Кристиной Хуцишвили.

- Кристина, одна из тем вашей книги – тема "лишнего человека". Расскажите, каким вы видите его в современном мире? И как эта тема была отражена в романе?

- "Лишний человек" сегодня – тот, кто не вписывается в шаблоны, стереотипы. Мне нужно было найти слова, дать характеристику, раскрывающую то, кто это такой, – герой моей первой книги. И я поняла – вот он, "лишний человек" нового времени. Мы помним Чацкого, Онегина, Печорина. Времена изменились, но яркие, сложные люди, выбивающиеся за рамки контекста, остались.

Герой моей первой книги – блестящий молодой человек, добившийся успеха со всеми его атрибутами в молодом возрасте исключительно благодаря своему таланту и трудолюбию. Он занимается финансами, но он действительно выдающийся человек в своем окружении – он лидер, обаятелен, умен, эрудирован. И все это проявляется иначе, когда его мир рушится из-за СПИДа. Он становится не нужным коллегам, даже тем, которые раньше искали его внимания. У него "черная метка". Но он действительно очень сильный, и мы наблюдаем над тем, как он справляется, растет над собой и становится лучше – лучшим человеком, чем был, потому что раньше часто пренебрегал интересами других людей, успех ввел его в, скажем так, грех гордыни. Вообще это очень интересная тема для меня – гордыня и талант, я исследую ее и во втором романе.

- Каким образом?

- Во втором романе "Триумф", я описываю жизнь девушки, очень одаренной, но тоже "лишней" - она борется с внутренними демонами, с тем, что у ее таланта есть оборотная сторона, которая мешает жить, работать, может разрушить ее жизнь, в конце концов. Ее проблема – это и перфекционизм, и гордыня, и нелюбовь к себе, и действительно огромные задатки, некий замысел, который она не выполняет из-за гордыни, из-за того, что в ней намешано много всего. И мы смотрим, как с годами она пытается привести свою жизнь к, скажем так, изначальному замыслу, к гармонии, в каком-то смысле.

Кристина Хуцишвили. Фото: Юлия Тарасенко

- Ваша героиня страдает от депрессии и апатии. Вспоминается известный литературный завет – пиши о том, что знаешь. Можно ли сказать, что вам также знакомы деструктивные настроения?

- Наверное, да. Но книга, конечно, - целиком художественное произведение, а героиня – ни в коем случае не мой прототип. Там есть гиперболы в описании настроений, смены состояний, но в целом я пыталась описать реальную жизнь, которая возможна. Есть такое понятие – биполярное расстройство, когда настроения сменяются часто диаметрально противоположным образом. Многие люди им страдают, но в России пока нечасто ставят такой диагноз. В книге много этого.

Но самое главное, я старалась, чтобы мой роман нес свет. Несмотря на то, что он затрагивает такие темы, он рассказывает о решениях, в нем нет безысходности. Если мы говорим о "внутренних демонах", то один из героев говорит, что демоны – это просто отсутствие ангелов. Нужно найти своего "ангела", это трудно, но реально.

- Как вы считаете, можно ли назвать апатию – болезнью нашего века? И особенно – молодого поколения? В чем, на ваш взгляд, кроется проблема?

- О, это действительно так. Наверное, это следствие слишком уж широкого выбора и огромного влияния стереотипов на общество потребления. Молодым навязывают образ жизни, который вроде как соответствует той или иной модели, - и сила этого так велика, что человек принимает определенный кем-то путь за собственный и через этот образ идет дальше – проживать чужую жизнь. Но интуиция – это очень серьезно, и в глубине души он все понимает, отсюда отсутствие счастья, апатия, нежелание делать какой-либо выбор – человек ведь уже разучился.

- Вы говорите, что этот роман написан в новой для вас стилистике – что в стилистическом плане отличает его от Deviant?

- Во-первых, он написан проще, легче читается. Это в большей степени роман, в меньшей – постмодерн, здесь больше сюжета."Триумф" должен прийтись по вкусу самым разным аудиториям. Даже обложки двух книг по своему цветовому решению раскрывают различия между ними.

- Какие у вас литературные ориентиры?

- Я, к сожалению, не очень люблю современную отечественную прозу. Как и музыку, впрочем. Мне нравятся молодые француженки – Лолита Пий, Макс Монэй, ее книгу "Тело Кристины" выпустило издательство, с которым я работаю – "РИПОЛ классик", они большие молодцы, держат руку на пульсе европейской литературы.

Также я без ума от француженки постарше, Мюриэль Барбери, и потрясающей американки Ребекки Маккаи. При этом самые любимые писатели с детства – это классики. Достоевский и Гессе, я прочитала у них все в 14 лет. Видимо, это не прошло бесследно, и слова меня все-таки взяли в оборот, несмотря на 6 лет экономического образования в университете.

Кристина Хуцишвили. Фото: Юлия Тарасенко

- Я знаю, что вы работаете журналистом. Журналистский опыт помогает в литературе?

- Да, несомненно. Он помогает чувствовать уверенность в описании ситуаций, той жизни, которой живут герои моих книг. Журналистика зачастую дает преимущество – знать новости до их появления, знать сплетни – экономические, политические, знать людей. Эти знания, может, бесполезны в глобальном смысле, но они дают некую самоуверенность. Плюс широкий кругозор и любопытство – атрибуты этой профессии.

- Есть ли у вас личные литературные рецепты? Где вы ищете сюжеты и как вдохновляетесь?

- Вдохновляюсь – это универсальный рецепт – общением с интересными людьми. У меня множество потрясающих друзей и знакомых, в этом мне невероятно повезло. Это предприниматели, философы, журналисты, политтехнологи, а что касается романтических линий, то мои очаровательные подруги, которые попадают в такие истории, что нарочно не придумаешь. Мои друзья и друзья друзей – это, наверное, пол-Москвы, ее активной части. Непонятно, как так получилось, но это так.

Плюс я влюблена в кино и музыку. Любовь и интерес к людям, к самым прекрасным вещам – культурным артефактам – и вдохновения хватит на свершения в любой области. Это универсальный рецепт.

- Сложно ли молодому автору пробиться в книжном бизнесе сегодня?

- Да, в моем случае это заняло время, но все случилось - все возможно, если ты хочешь и твои намерения кристально чисты.

Есть нюансы, даже у самых внимательных издателей очень много книг выходит каждый месяц - нужно самому вникать во все процессы, иметь мнение, видение и воодушевлять всех заинтересованных лиц.