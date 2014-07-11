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Фестивали

11 июля 2014, 16:09

Писатели Юрий Буйда и Глеб Шульпяков прочитают отрывки из своих книг

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Фото: m24.ru

В рамках проекта "Книги в парках" 13 июля в "Музеоне" пройдет писательский марафон. С читателями встретятся авторы Юрий Буйда, Владимир Губайловский, Глеб Шульпяков. Они прочитают отрывки из своих произведений и ответят на вопросы гостей парка.

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Откроется марафон встречей с Юрием Буйдой, автором романов "Дон Домино", "Ермо", сборника рассказов "Прусская невеста". Писатель является лауреатом множества литературных премий. Читатели услышат о новой, еще только готовящейся к выходу книге Буйды.

Вторым гостем события станет писатель и поэт Глеб Шульпяков, завершит серию встреч с читателями его коллега Владимир Губайловский.

В "Музеоне" стартовал ежегодный проект "Книги в парках"

Кроме того, гости вечера смогут стать свидетелями поэтического сети, участие в котором примут Лев Оборин и Анна Логвинова.

Встреча с Буйдой начнется в 18.30, с Шульпяковым - в 19.30. В 21.30 с читателями встретится Владимир Губайловский. Ведущим марафона станет редактор отдела культуры журнала "Русский репортер" Константин Мильчин.

Все лето в рамках проекта "Книги в парках" будут проходить лекции, презентации новых книг, литературные перформансы, концерты и публичные чтения на открытом воздухе. Москвичи смогут получить консультацию в "Гоголь-модуле" и купить книгу по сниженной цене.

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