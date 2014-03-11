Энн Райс осенью выпустит новую книгу о вампире Лестате

Энн Райс. Фото: facebook.com/annericefanpage

Писательница Энн Райс, автор популярных во всем мире "Вампирских хроник" (The Vampire Chronicles), объявила, что выпустит грядущей осенью новую книгу. Роман "Принц Лестат" (Prince Lestat) станет не просто очередной частью серии о вампирах но, как говорит сама Райс, "настоящим сиквелом" ее книги "Королева проклятых" (Queen of the Damned), вышедшей в 1988 году.

Новая часть серии расскажет о том, как Лестат живет после превращения в лидера племени, а также о том, что сейчас делают другие вампиры, сообщает Variety. "Принц Лестат" станет одиннадцатым романом вампирской саги Райс. Прошлая - десятая - книга "Вампирских хроник" вышла в 2003 году.