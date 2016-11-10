Одно предложение ценой в 10 тысяч фунтов: в Британии вручили Голдсмитскую премию

Фото: facebook.com/authormikemccormack

Ирландский писатель Майк Маккормак получил премию Голдсмитского университета за роман "Солнечные кости" ('Solar Bones'), состоящий из одного предложения, растянутого более чем на 200 страниц. Об этом пишет BBC.

Маккормак получил десять тысяч фунтов стерлингов с формулировкой "за новаторство в литературной форме". В романе рассказывается об инженере Маркусе Конуэе, который ненадолго воскрес из мертвых. Сам писатель так прокомментировал свою победу: "Читатель умен. Он готов к такому".

"Рассказывая от первого лица историю одного дня голосом инженера среднего возраста Маркуса Конуя, роман "Солнечные кости" виртуозно разрывает шаблоны жанра," – сказал председатель жюри премии профессор Блейк Моррисон. – "Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и окружающая среда – это далеко не все темы, которых касается автор в ходе повествования".