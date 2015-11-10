Форма поиска по сайту

10 ноября 2015, 18:04

Культура

LIVE: праправнук Достоевского – о роли великого предка в судьбе потомков

11 ноября, в день рождения автора "Преступления и наказания", в музее-квартире Достоевского состоится встреча с потомками писателя.

Праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский живет с семьей в Санкт-Петербурге. За свою жизнь он успел поработать водителем трамвая, окончить пединститут имени Герцена, стать бас-гитаристом в рок-группе и послушником Валаамского монастыря. В 1990 году Алексей Дмитриевич сыграл роль Коли Красоткина в фильме "Мальчики", созданном по мотивам романа "Братья Карамазовы".

На встрече Алексей Достоевский, его жена и дочери расскажут не только о ценности литературного наследия, но и о том, как дух могучего предка помогает своим потомкам, указывает на верный путь и всячески поддерживает в трудной ситуации.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 ноября в 19.00
  • Что: встреча с потомками писателя
  • Кто: Алексей Достоевский и его семья
  • Кому смотреть: книгочеям

