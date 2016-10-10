Поэтический сборник Тилля Линдеманна из Rammstein издадут в России

Фото предоставлено Warner Music Russia

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн предстанет перед поклонниками в новой ипостаси: в России у него выйдет сборник стихов. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе издательства "Эксмо".

Книга будет носить романтичное название "В тихой ночи. Лирика", никак не сочетающееся с музыкой, которую играет музыкант. В Германии Линдеманна уже знают как поэта: у него выходил сборник с куда более простым названием – "Нож".

Талант к стихосложению музыканту, вероятно, передался по наследству: его отец – поэт и детский писатель Вернер Линдеманн. Также Линдеманн пишет стихи для песен Rammstein.

Российское издание появится в продаже со спецмаркировкой "18+". Несмотря на лирический жанр, музыкант не может убрать из собственного вокабуляра обсценную лексику.