В Лондоне объявлен лонг-лист литературной Букеровской премии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сегодня стали известны 13 претендентов на престижную литературную Букеровскую премию, которую ежегодно вручают за лучшие художественные произведения.

В лонг-лист вошел известный турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературы 2006 года, Орхан Памук. Жюри Букеровской премии отметило его сочинение "Мои странные мысли", где писатель попытался объяснить политическую ситуацию в стране, описывая положение в Стамбуле через историю двух семей, переехавших в город из анатолийской глубинки. На примере частной истории Памук рассказывает о проблеме курдов, рассуждает о социальном неравенстве и проблеме свободы слова в Турции сегодня.

Всего в длинный список вошли 13 авторов. Среди них оказались Жозе Эдуарду Агуалуза из Анголы, Елена Ферранте из Италии, Хан Канг из Южной Кореи, Мейлис де Керангаль и Мари Ндиайе из Франции, Эва Курниаван из Индонезии, Ян Лянькэ из Китая, Радуан Нассар из Бразилии, Фистон Мванза из Демократической Республики Конго, Оэ Кэндзабуро из Японии, Аки Олликаинен из Финляндии, Роберт Ситалер из Австрии.