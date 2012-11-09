Борис Акунин выпускает новый роман "Черный город"

Борис Акунин. Фото: ИТАР-ТАСС

Скоро свет увидит новый детективный роман Бориса Акунина "Черный город". Книга появится на прилавках московских магазинов 21 ноября.

Главным героем повествования является давно известный читателям Эраст Фандорин. "Действие романа разворачивается накануне Первой мировой войны в Баку, великолепном и страшном городе нефти, нуворишей, пламенных террористов и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику достался противник, победить которого, кажется, невозможно...", – сообщается на сайте издательства "Захаров".

Григорий Чхартишвили прославился под псевдонимом Борис Акунин после выхода в 1998 году первой книги цикла о молодом сыщике-интеллектуале Фандорине "Азазель". С тех пор последовало более 10 книг с его участием, которые получили известность не только в России, но и за рубежом, и переведены на множество языков.

По задумке Акунина помимо романа "Черный город" в серии еще должен выйти сборник новелл, сообщает РИА Новости.