Доступ к письмам и дневникам Кафки впервые откроют для всех желающих

Суд Израиля поставил точку в восьмилетней тяжбе по судьбе архива Франца Кафки

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В ближайшее время Национальная библиотека Израиля откроет для широкой аудитории доступ к собранию рукописей Франца Кафки. Об этом сообщает РИА "Новости".

До нынешнего момента они хранились в архиве Макса Брода, друга писателя.

На протяжении восьми лет Национальная библиотека оспаривала право обладание архивом у дочерей секретарши Брода, но теперь в истории судебной тяжбы поставлена точка.

"Это праздничный день для любого человека культуры в Израиле и за рубежом. Верховный суд попросил Национальную библиотеку сделать все, чтобы открыть общественности архив Брода, и библиотека выполнит постановление суда, сохранив культурное наследие в стране и сделав его доступным широкой публике," – заявил председатель правления библиотеки Давид Блумберг.

Кафка умер в 1924 году, а Макс Брод – в 1968. После смерти великого писателя, завещавшего сжечь все его рукописи, Брод опубликовал лишь небольшую часть его архива. Именно благодаря ему были напечатаны романы "Процесс", "Замок" и "Америка".

Блумберг добавил, что в собрании Брода могут таиться другие сокровища, о которых на данный момент никто ничего не знает. "Они будут найдены и каталогизированы Национальной библиотекой. С течением времени они станут в самом широком смысле доступны будущим поколениям", – пообещал он.