09 июля 2016, 10:40

Культура

В Саду "Эрмитаж" пройдут "БеспринцЫпные чтения"

Фото: mosgorsad.ru

9 июля в саду "Эрмитаж" в двенадцатый раз пройдут "БеспринцЫпные чтения". Главная цель проекта – продвижение современной российской сатиры. Об этом сообщает сайт "Эрмитажа".

Отличие этих чтений в том, что впервые их участники выступят на открытой сцене. Сатирическо-лирические рассказы Александров Маленкова, Александра Снегирева и Александра Цыпкина исполнят известные актеры и телеведущие: звезда кинокартины "Экипаж" Катерина Шпица, призер Кинотавра 2015 Елена Полякова, народный артист России Петр Семак, ведущая актриса БДТ Полина Толстун, а также публицист Петр Лидов и ведущий Александр Белов. Ряд произведений прочтут сами авторы.

Не обойдется и без новинок: впервые будет представлен фрагмент моноспектакля "Она девочка, ей все можно" Михаила Морозова по сборнику рассказов Александра Цыпкина "Женщины непреклонного возраста".

Место: Сад "Эрмитаж"

Время: Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00

литература сад Эрмитаж чтения свежий воздух

