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Культура

08 августа 2014, 11:36

Universal приобрела права на экранизацию книг Энн Райс

литература экранизации вампиры Энн Райс кино

Фото: facebook.com/InterviewWithTheVampire

Книги Энн Райс снова будут экранизировать. Права на съемки фильмов по романам серии "Вампирские хроники" (The Vampire Chronicles) приобрели кинокомпании Universal и Imagine Entertainment.

В пакет приобретенных изданий входят как уже существующие, так и только ожидающие выпуска новеллы – например, "Принц Лестат" (Prince Lestat), которая появится на полках книжных магазинов только в октябре.

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Продюсировать экранизации будут Алекс Куртцман и Роберто Орси ("Ковбои против пришельцев", "Звездный путь", "Новый Человек-паук"), сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, что новая книга Райс, которая выйдет осенью, расскажет о том, как Лестат живет после превращения в лидера племени. "Принц Лестат" станет одиннадцатым романом вампирской саги Райс. Прошлая - десятая - книга "Вампирских хроник" вышла в 2003 году.

"Вампирские хроники" рассказывают о французском дворянине Лестате, который стал вампиром в XVIII веке. Некоторые романы серии уже были экранизированы ранее – так, в 1994 году вышел фильм "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire), в котором снялись Том Круз, Кирстен Данст и Брэд Питт.

Энн Райс родилась в Новом Орлеане. Ее сестра и сын также пишут книги, муж – известный поэт. Кроме "Вампирских хроник", Райс написала серии "Спящая красавица" (Sleeping Beauty), "Мэйфейрские ведьмы" и другие. Также у нее есть "отдельные" романы.

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