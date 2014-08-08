Universal приобрела права на экранизацию книг Энн Райс

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Книги Энн Райс снова будут экранизировать. Права на съемки фильмов по романам серии "Вампирские хроники" (The Vampire Chronicles) приобрели кинокомпании Universal и Imagine Entertainment.

В пакет приобретенных изданий входят как уже существующие, так и только ожидающие выпуска новеллы – например, "Принц Лестат" (Prince Lestat), которая появится на полках книжных магазинов только в октябре.

Продюсировать экранизации будут Алекс Куртцман и Роберто Орси ("Ковбои против пришельцев", "Звездный путь", "Новый Человек-паук"), сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, что новая книга Райс, которая выйдет осенью, расскажет о том, как Лестат живет после превращения в лидера племени. "Принц Лестат" станет одиннадцатым романом вампирской саги Райс. Прошлая - десятая - книга "Вампирских хроник" вышла в 2003 году.