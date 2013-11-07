Лучшие буктрейлеры сезона выберут Григорий Остер и Антон Носик

Фото: ИТАР-ТАСС

Имена авторов лучших видео-анонсов книг сезона назовут 12 ноября в рамках церемонии закрытия всероссийского конкурса-парада буктрейлеров. Ролики оценивались по четырем составляющим: информативность, оригинальность содержания, оригинальность исполнения и сила промо-воздействия.

Работы участников конкурса анализировали писатели Григорий Остер и Леонид Юзефович, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Павел Лунгин, музыкант Владимир Шахрин, ректор ВГИК Владимир Малышев, режиссер Александр Митта, телеведущий Михаил Шац, блогер Антон Носик.

Автор-счастливчик, занявший первое место, получит ноутбук; второе – фотоаппарат; третье – смартфон.

"За прошедший год буктрейлеры превратились из нового вида медиа-искусства в инструмент продвижения книг. Писатели начали использовать ролики-тизеры, как часть промо-кампании: например, писатель Сергей Шаргунов создал со своей командой буктрейлер на новый роман "1993" и выпустил его одновременно с книгой", - отметили организаторы.

К слову, во время церемонии награждения для гостей организуют предпремьерный показ трагикомедии "За сигаретами" с Катрин Денев в главной роли. Это история о женщине, в жизни которой назрели крупные перемены. Героине Денев предстоит объехать половину Франции в стареньком автомобиле.

Церемония награждения, вести которую будет Татьяна Лазарева, состоится в кинотеатре "Пионер". Начало – в 19.30.