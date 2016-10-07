От Intermediate до Proficiency: что покупать на первой ярмарке книг об искусстве

Фото: garagemca.org

8 и 9 октября в Музее современного искусства "Гараж" пройдет первая ярмарка книг об искусстве GARAGE ART BOOK FAIR. 20 ведущих российских издательств, публикующих литературу об искусстве, представят свои новинки и бестселлеры, а в Лектории Музея состоятся презентации книг, круглые столы и дискуссии с авторами, редакторами, кураторами выставок современного искусства и директорами музеев. Чтобы вы могли не заблудиться среди книжных полок и подобрать литературу по зубам, мы подготовили гид по лучшим изданиям арт-ярмарки.

Уровень: Intermediate

Что читать: Паола Волкова о раннехристианском искусстве, Григорий Ревзин об архитектуре и Сэм Филлипс об "измах"

Паола Волкова – один из главных популяризаторов средневекового и ренессансного искусства на сегодняшний день. Если есть желание начать с основы основ, то смело беритесь за любую из ее книг – каждая из них написана просто, доступно и с тонким чувством вкуса.

Урбанист, журналист и публицист Григорий Ревзин в силу своего безусловного писательского таланта, непредвзятости суждений и энциклопедических знаний стал главным архитектурным критиком современности. Его эссе на архитектурную тематику порой напоминают захватывающий детектив с завязкой, кульминацией и развязкой. Поэтому если начнете читать его книги, то вряд ли бросите на середине.

Если вас интересует искусство, но вы никогда о нем не читали и не очень понимаете, в чем отличие, скажем, модерна от модернизма, а модернизма от постмодернизма, то книга "Измы. Как понимать современное искусство" Сэма Филлипса – неплохое начало на сложном пути понимания сложных арт-процессов.

Уровень: Upper-Intermediate

Что читать: Деян Суджич о дизайне, Адольф Лоос о мужском стиле и Айрат Багаутдинов о русском авангарде

Деян Суджич – руководил главным архитектурным журналом в мире Domus, а сегодня является директором лондонского Музея дизайна. В своей книге "Язык вещей" он объясняет, как связаны iPhone и калькулятор, автомобиль и бутылка кока-колы и почему некоторые вещи остаются с нами и продолжают служить нашим потомкам, а некоторые радуют нас не больше года. В общем, если вы всегда хотели узнать, кто такой Филипп Старк и вы не хотите быть рабами вещей, то эта книга для вас.

Один из первых теоретиков и практиктиков модернистской архитектуры Адольф Лоос писал еще и о мужской моде: его тонкие замечания о повседневной одежде и городской культуре начала XX века актуальны и сегодня.

Айрат Багаутдинов, создатель и вдохновитель проекта "Москва глазами инженера", в соавторстве с несколькими инженерами и исследователями архитектуры выпустил книгу, посвященную его главному герою – русскому инженеры Владимиру Шухову. Если вы никогда не посещали его лекции и не становились участниками его экскурсий, то после прочтения этой книги, вы точно туда соберетесь.

Уровень: Advanced

Что читать: Энди Уорхол о самом себе и немного об Америке, Елена Беспалова о Леоне Баксте и Сергее Дягилеве и Борис Гройс о роли Малевича в искусстве XX века

"Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)" одно из главных (если не главное) произведение американской культуры 1960-х. Вы наверняка слышали высказывания вроде "Ты смотришь телевизор и видишь кока колу, и ты знаешь, что Президент пьет кока колу, Лиз Тейлор пьет кока колу и только подумай – ты тоже можешь пить кока колу. Кока кола есть кока кола, и ни за какие деньги ты не купишь кока колы лучше, чем та, что пьет бродяга на углу. Все кока колы одинаковы, и все они хороши. Лиз Тейлор это знает, Президент это знает, и ты это знаешь". Так вот, эта цитата из "Философии Энди Уорхола".

После монументальной и исчерпывающей выставки работ Бакста в ГМИИ им. А.С. Пушкина, эту книгу прочитать просто необходимо: "Бакст в Париже" Елены Беспалова рассказывает о том, как великий художник сначала работал по приглашению Сергея Дягилева для спектаклей в рамках "Русских сезонов", а потом стал одевать всю парижскую богему и главных французских модниц.

Книга Бориса Гройса "Казимир Малевич" – литература чуть более сложного уровня. Во-первых, потому что у Гройса есть четкая социально-политическая позиция, призму которой надо отбрасывать, чтобы нейтрально взглянуть на историю искусства, а во-вторых, потому что творчество Малевича не ограничивается "Черным квадратом". Оно сложнее, глубже и многограннее, чем о нем принято думать.

Уровень: Proficiency

Что читать: Нина Геташвили о переосмыслении античности, едкий Уистлер о том, как грамотно отвечать на критику в адрес живописи и Рем Колхас о зарождении нью-йоркской архитектуры

Античность никогда не умрет – в этом в очередной раз убеждается автор книги "Во что превратится Венера..." доктор искусствоведения Нина Геташвили. Она рассматривает образы древнегреческого и древнеримского искусства и их значение в живописи, скульптуре и архитектуре на рубеже XIX и ХХ веков.

Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер стал Оскаром Уаильдом в живописи: он не только писал ростовые портреты всей англо-американской светской элиты, но и умел тонко и едко отвечать на критику в свой адрес и в адрес своих картин. "Изящное искусство создавать себе врагов" – это подборка из наиболее нелепых отзывов на творчество художника и его самых язвительных ответов.

Рем Колхас – не только гениальный архитектор, но и прекрасный писатель. Историю нью-йоркской архитектуры он ведет от появления первых парков аттракционов на Кони-айленд и наглядно показывает, почему именно эта почва Нового Света стала столь плодородной для культуры небоскребов.