Читать в ноябре: "Почему мужчина должен быть хорошо одет" и два покетбука

Издательство Strelka Press запустило серию покет-буков о городской культуре, моде и архитектуре. В ней уже вышло три книги, где архитекторы Фрэнк Ллойд Райт, Адольф Лоос и социолог Луис Вирт рассказывают, зачем надо жить в отдельных домах, носить дорогие, но невзрачные костюмы и почему городской образ жизни у нас в крови.

Фото: instagram.com/om_books

Что такое современный город и чем он отличается от городов прошлого? Почему мы предпочитаем оказываться в экономической и территориальной зависимости от определенного места и образа жизни? В первой половине XX века эта зависимость была еще не столь очевидна, как сейчас, но архитекторы и социологи уже били тревогу. Сегодня их коллеги оглядываются назад и молча разводят руками: за сто лет мы так и не решили ни одной из поставленных проблем.

Адольф Лоос "Почему мужчина должен быть хорошо одет", 1908

Один из главных венских архитекторов XX века Адольф Лоос был, как оказывается, еще и утонченным ценителем моды. Начиная со слова "возможно, в любое время люди жили счастливее, чем в наше, но никогда прежде они не одевались так красиво, хорошо и практично", он рассуждает о том, почему в Вене все еще носят портянки, когда в Нью-Йорке все давным-давно перешли на носки, у какого венского портного заказать лучший костюм, как выбрать на похороны подходящий шелковый цилиндр, и отвечает на вопросы о том, почему в Англии нельзя встретить человека, который бы знал, что такое "английские усы".

Книга представляет собой сборник статей, которые Лоос публиковал в газетах на протяжении десяти лет. В сферу его интересов входит не только проблема стоимости идеального мужского костюма, но и женская мода, которая, по его мнению, могла быть придумана не иначе как дьяволом и только для того, чтобы сбивать мужчин с истинного пути.

Цитата из книги:

"На юге и на севере, на западе и на востоке гремит хвала и слава немецкой домашней хозяйке. Она собственноручно вяжет чулки, подписывается на журнал "Садовая беседка", стирает пыль с мебели, ровно в час дня подает обед. Ведь уже с восьми утра она хлопочет на кухне: кипятит воду для говядины. Вероятно, еще раньше она успела отбить в муку яйца для превосходного яблочного штруделя. А все эти деликатесы, которыми она пичкает немецкого супруга, требуют времени. Немецкие мужья с удовлетворением узнают, что французские, английские и американские жены не балуют своих благоверных. Да, да, особенно американки! Знаем мы эту породу! Целыми днями лежат в креслах-качалках и курят сигареты. А чем питаются их несчастные мужья? Вместо хорошей, мягкой, разваренной за пять часов говядины беднягам каждый день приходится глотать стейки! Говяжьи и телячьи стейки, бараньи ребрышки, отбивные котлеты и прочие мясные ошметки, их швыряют на решетку и поджаривают за пять минут! Нет чтобы вязать чулки. Для этого американки слишком ленивы. Покупают готовые в магазине".



Луис Вирт "Урбанизм как образ жизни", 1938

Отец современной теории городов Луис Вирт был первым, кто описал историю цивилизации, как историю городов. "Урбанизм как образ жизни" – настоящий манифест, утверждающий окончательную победу городского образа жизни. Промышленность, инфраструктура, пресса, радиостанции, театры, библиотеки, музеи, концертные залы, опера, больницы, университеты, исследовательские и издательские центры – вот что делает нас горожанами. И, как говорит Вирт, мы уже никогда не сможем от этого отказаться.

Цитата из книги: "Рост городов и урбанизация мира – один из наиболее впечатляющих фактов современной эпохи. Хотя невозможно точно установить, какая часть мирового народонаселения, насчитывающего по приблизительным оценкам около 1,8 миллиарда человек, проживает в городах, но в странах, где проводится различие между городскими и сельскими регионами, городское население составляет 69,2 процентов".



Фрэнк Ллойд Райт "Исчезающий город", 1932

Для начала нужно сказать, что Фрэнк Ллойд Райт был главным архитектором Америки до появления небоскребов. Если участь этот факт, то сразу становится понятен общий посыл его манифеста: пока человек не превратился в раба машин, трафика, работодателя, квартирной ренты и лифта, который будет отвозить его в офис на сотый этаж, у него был шанс сбежать в тихую жизнь пригородов с частными домами, подчеркивающими индивидуальность каждого владельца.