Евтушенко планирует прочесть три стихотворения на вечере в ЗИЛе

Евгений Евтушенко. Фото: M24.ru/ Евгения Смолянская

Евгений Евтушенко планирует выступить 6 января на творческом вечере в ЗИЛе, посвященном выходу его книги "Все поэмы". Он собирается прочесть три стихотверония, сообщил ТАСС друг поэта Валерий Краснопольский.

Начало мероприятия в 18.00. Регистрация здесь. Вход свободный.

По словам Краснопольского, 22 января поэт собирается улететь в США.

Напомним, 81-летний Евгений Евтушенко был госпитализирован вечером 16 декабря с травмами головы. В столицу поэта доставил спецборт из Ростова-на-Дону, где он упал и сильно ушибся. 19 декабря поэта перевели в Кремлевскую ЦКБ.