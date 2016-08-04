Эдуард Успенский написал продолжение "Простоквашино"

Фото: Кадр из мультфильма

Писатель Эдуард Успенский, автор сказок о Чебурашке, крокодиле Гене, дяде Федоре и коте Матроскине, написал продолжение "Простоквашино".

Рассказ о всеми любимых героях называется "Простоквашино. Битва за почту". Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе "Одноклассников", совместно с которыми создавалось продолжение знаменитого произведения.

Рассказ впервые появится в социальной сети "Одноклассники" (иллюстраторы которой, кстати, подготовили изобразительный ряд произведения), где будет публиковаться отрывками в виде постов с иллюстрациями в течение нескольких месяцев.

Пользователи этой социальной сети смогут не только первыми прочесть рассказ, но и повлиять на его финал. Итогом онлайн-рассказа станет интерактивная книга с иллюстрациями. Как обещают создатели, когда книга будет полностью завершена, ее выпустят в традиционном бумажном варианте.