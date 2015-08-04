Живые поэты: Роман Мнацаканов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Как говорится слабость не для слабых.
Не слягут слоганы у веры.
Как говорится слякоть не для серых
И не для каждого её настрой
Дней пасмурных, влажных, осенних
Трёх ласковых и нежных слов.
Сестра моя – освобождающая ветвь
От листьев. Насыщающая лист
Стихами. я люблю её рассвет
Когда не видно в небе Солнца диск.
Когда с депрессией легко сойтись
И выслушать её, и дать ответ.
Десниц коснуться её, вслед ресниц.
Приснится же чудесное в ночи
И пишется легко так с нею стих,
Лишь слышен по бумаге ручки чирк,
И тихий шепот ветра – Чщщ, молчи,
Пиши, пиши, пиши свой лучший стих.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
