Живые поэты: Роман Мнацаканов

Город: Самар Возраст: 25 лет Любимые поэты: Блок, Цветаева, Гиппиус, Хлебников

Как говорится слабость не для слабых.

Не слягут слоганы у веры.

Как говорится слякоть не для серых

И не для каждого её настрой

Дней пасмурных, влажных, осенних

Трёх ласковых и нежных слов.

Сестра моя – освобождающая ветвь

От листьев. Насыщающая лист

Стихами. я люблю её рассвет

Когда не видно в небе Солнца диск.

Когда с депрессией легко сойтись

И выслушать её, и дать ответ.

Десниц коснуться её, вслед ресниц.

Приснится же чудесное в ночи

И пишется легко так с нею стих,

Лишь слышен по бумаге ручки чирк,

И тихий шепот ветра – Чщщ, молчи,

Пиши, пиши, пиши свой лучший стих.

Авторские орфография и пунктуация сохранены