04 августа 2015, 19:17

Культура

Живые поэты: Роман Мнацаканов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Самар
  • Возраст: 25 лет
  • Любимые поэты: Блок, Цветаева, Гиппиус, Хлебников

    • Как говорится слабость не для слабых.


    Не слягут слоганы у веры.


    Как говорится слякоть не для серых


    И не для каждого её настрой


    Дней пасмурных, влажных, осенних


    Трёх ласковых и нежных слов.


    Сестра моя – освобождающая ветвь


    От листьев. Насыщающая лист


    Стихами. я люблю её рассвет


    Когда не видно в небе Солнца диск.


    Когда с депрессией легко сойтись


    И выслушать её, и дать ответ.


    Десниц коснуться её, вслед ресниц.


    Приснится же чудесное в ночи


    И пишется легко так с нею стих,


    Лишь слышен по бумаге ручки чирк,


    И тихий шепот ветра – Чщщ, молчи,


    Пиши, пиши, пиши свой лучший стих.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

