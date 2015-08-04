Ученые вывели формулу романов Агаты Кристи

Фото: theguardian.com

К 125-летию со дня со дня рождения Агаты Кристи специалисты из Королевского университета Белфаста вывели формулу, для того, чтобы можно было определить убийцу еще до того, как это сделают Эркюль Пуаро или мисс Марпл.

Эксперты проанализировали 27 книг писательницы и обнаружили закономерности, возникающие при сопоставлении места действия, средств транспорта, орудия убийства и причины смерти, пола убийцы и количество упоминаний его имени.

Таким образом, автомобиль или поезд с большой вероятностью окажутся транспортом убийцы женского пола, а если сюжет связан с морским или воздушным видом транспорта, то убийцей наверняка окажется мужчина. При этом если жертва была задушена, то, скорее всего, мужчиной, а вот если действие происходит в загородном доме, то с 75% уверенностью можно сказать, что виновницей окажется женщина.