Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря 2014, 09:34

Культура

Архив журнала "Крокодил" издадут в 12 томах

"Афиша": Выйдет серия книг "История глазами Крокодила. ХХ век"

Журналист Сергей Мостовщиков, в начале нулевых попытавшийся возродить сатирический журнал "Крокодил", задумал новый амбициозный проект - издать гигантский архив номеров, выходивших на протяжении 80 лет.

Архив дополнят современными комментариями. Всего планируется четыре выпуска по три тома в каждом. Первый выпуск уже можно приобрести в интернете, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению Мостовщикова, шутки, над которыми смеялись в прошлом веке, актуальны по сей день.

"История – это такая вещь, которая повторяется. Мне кажется, что рисунки и тексты прошлого столетия способны производить какую-то живую работу в человеке", - отметил Сергей Мостовщиков.

Каждый том сопровождается подробным предисловием от приглашенных авторов, среди которых – Людмила Петрушевская, Лев Рубинштейн, Алена Долецкая.

Деньги на проект собирают всем миром посредством краудфандинга. Поддержать проект можно по ссылке.

Сатирический журнал "Крокодил" издавался с 1922 по 2008 год. Символ издания – красный крокодил с вилами. С журналом сотрудничали Виктор Ардов, Михаил Зощенко, Илья Ильф, Евгений Петров, Самуил Маршак, Владимир Маяковский.
литература журналы сатира краудфандинг Крокодил издания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика