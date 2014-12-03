Архив журнала "Крокодил" издадут в 12 томах

"Афиша": Выйдет серия книг "История глазами Крокодила. ХХ век"

Журналист Сергей Мостовщиков, в начале нулевых попытавшийся возродить сатирический журнал "Крокодил", задумал новый амбициозный проект - издать гигантский архив номеров, выходивших на протяжении 80 лет.

Архив дополнят современными комментариями. Всего планируется четыре выпуска по три тома в каждом. Первый выпуск уже можно приобрести в интернете, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению Мостовщикова, шутки, над которыми смеялись в прошлом веке, актуальны по сей день.

"История – это такая вещь, которая повторяется. Мне кажется, что рисунки и тексты прошлого столетия способны производить какую-то живую работу в человеке", - отметил Сергей Мостовщиков.

Каждый том сопровождается подробным предисловием от приглашенных авторов, среди которых – Людмила Петрушевская, Лев Рубинштейн, Алена Долецкая.

Деньги на проект собирают всем миром посредством краудфандинга. Поддержать проект можно по ссылке.