Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей

Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность благодаря книгам о волшебнике Гарри Поттере, пишет новую книгу для детей.

В эфире радиостанции BBC Radio 2 она рассказала, что первая часть книги уже готова, но дату ее выхода в свет назвать не смогла.

Кроме того, Роулинг не исключает, что в будущем может приступить к работе над романом для взрослой аудитории. Она отметила, что собирается чаще писать под именем Джоан Роулинг – напомним, она также публикуется под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.