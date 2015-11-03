Форма поиска по сайту

03 ноября 2015, 14:19

Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей

Фото: facebook.com/JKRowling

Британская писательница Джоан Роулинг, получившая известность благодаря книгам о волшебнике Гарри Поттере, пишет новую книгу для детей.

В эфире радиостанции BBC Radio 2 она рассказала, что первая часть книги уже готова, но дату ее выхода в свет назвать не смогла.

Кроме того, Роулинг не исключает, что в будущем может приступить к работе над романом для взрослой аудитории. Она отметила, что собирается чаще писать под именем Джоан Роулинг – напомним, она также публикуется под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Джоан Роулинг – автор серии романов о Гарри Поттере. Книги получили несколько наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров.

Первая книга серии появилась на прилавках в 1997 году, а последняя – "Гарри Поттер и Дары смерти" – в 2007-м.

