Новые книги Коэльо, Пелевина и Акунина презентуют на ММКВЯ

Фото: M24.ru

С 3 по 7 сентября на территории ВДНХ пройдет 27-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. На форуме книгоиздатели из 63 стран представят свыше 200 тысяч изданий на десятках языков мира.

Традиционно перед гостями ярмарки выступят известные литераторы. В этом году особым гостем станет французский писатель и драматург Эрик-Эмманюэль Шмитт, чьи книги переведены почти на 30 языков. Участниками ММКВЯ в этом году станут Януш Вишневский (Польша) и гости из Великобритании: писатель и историк Том Холланд, журналист The Guardian Алекс фон Тунзельман, создатель исторических биографий Флора Фейзер.

На ярмарке представят много новинок. Например, книгу "Любовь к трем цукербринам" Виктора Пелевина, старт продаж которой приурочен к началу ММКВЯ. Борис Акунин представит произведение "История Российского Государства. Ордынский период", вторую часть исторического многотомника "История Российского государства". Новый том охватывает события отечественной истории с 1223 до 1462 года и содержит иллюстрации и специально отрисованные карты. Также на ярмарке представят новый роман Паоло Коэльо "Адюльтер". Произведение входило в Топ-15 самых ожидаемых книг августа по версии ReadRate.

Также в рамках ММКВЯ читатели смогут встретиться с Татьяной Толстой, Юнной Мориц, Владимиром Войновичем, Эдвардом Радзинским, Захаром Прилепиным, Дмитрием Быковым, Сергеем Лукьяненко, Ником Перумовым, Татьяной Устиновой и многими другими.

Одним из главных событий ММКВЯ станет Форум славянских культур. В его рамках организуют проект "Сто славянских романов", круглый стол "Проблемы расширения сотрудничества и взаимных переводов издателей славянских стран", конференция "Славянские сюжеты. Проблемы перевода литературы славянских стран в современном мире" и Славянский книжный праздник.

Фото: M24.ru

Уже в шестой раз в рамках ММКВЯ организуют книжный мультимедийный фестиваль "БукМаркет". В этом году он пройдет в парке "Красная Пресня". Гостей ВДНХ и "Красной Пресни" ждут литературные и поэтические чтения, спектакли, перформансы, концерты. В этом году на ярмарке откроется новый проект "Веранда": в павильоне будет работать специальный кластер, где будут редкие музыкальные издания и винтажный винил.

В профессиональном блоке совместно с проектом "ОБЛАКО.txt" пройдет двухдневный форум "Книгабайт. Будущее книги". Проект "ОБЛАКО.txt" посвящен цифровому книгоизданию, высоким технологиям, правовым вопросам регулирования книгоиздания и авторского права.

В день открытия форума на сцене театра Et Cetera подведут итоги ежегодного Национального конкурса "Книга года". Призы и бронзовые статуэтки "Идущий с книгой" скульптора Владимира Трулова вручат победителям в девяти номинациях.

В рамках детской программы ММКВЯ все дни будет идти Фестиваль детской познавательной и прикладной литературы "Читай! Умей! Живи ярко!" с мастер-классами по разнообразным техникам рукоделия.

Напомним, в прошлом году почетным гостем ярмарки была Венгерская республика, а акцент ММКВЯ был смещен в сторону юного читателя. Для маленьких гостей оборудовали специальную площадку и проводили Детские дни.

Открытие форума - в 12.00. Место проведения - павильон № 75.