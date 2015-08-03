Форма поиска по сайту

03 августа 2015, 19:40

Культура

Живые поэты: Егор Сергеев

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Петрозаводск
  • Возраст: 23 года
  • Любимые поэты: Блок, Пастернак, Бродский

    • Я там,


    где на одном из миллионов


    балконов, ты сидишь, один из тысяч,


    и дышишь табаком одной из сотен,


    к субботе наконец освободившись.


    Я там,


    где ты со мной играешь в прятки,


    не помня имена, но помня лица.


    Я чудом оказавшийся в десятке


    всех тех, кого, должно быть, единицы.


    Я там,


    где ты одёргиваешь шторы


    и видишь пейзаж вокруг, тот самый.


    И море за окном, такое море,


    какое мы придумываем сами.


    Я там, где джаз. А истина – в шнуровке


    на кедах или в литре совиньона.


    Был август, и посыпались хрущёвки


    на серый цвет, простившийся с зелёным.


    Но я остался там. Я – в каждом скромном


    влюблённом юноше, я – в каждой божьей дочке.


    Я тот ребёнок, что ты прячешь под дипломом


    в большом шкафу, тебе доставшемся в рассрочку.


    Я – тот, о ком забыл ты. Я – твой лучший


    и твой последний шанс, я – та смешная


    история друзьям на кухне душной,


    которую ты плёл, присочиняя


    всё новые подробности сюжета.


    Потом вино мешалось с голосами.


    И было лето сплошь во всём, такое лето,


    какое мы придумываем сами.


    И что страдать теперь,


    что новым песням верить –


    одно и то же всё.


    Любовь не терпит прайса.


    Я буду там, за выходной железной дверью.


    Мы ещё можем прыгнуть в поезд.


    Собирайся.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
