Живые поэты: Егор Сергеев

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Я там,
где на одном из миллионов
балконов, ты сидишь, один из тысяч,
и дышишь табаком одной из сотен,
к субботе наконец освободившись.
Я там,
где ты со мной играешь в прятки,
не помня имена, но помня лица.
Я чудом оказавшийся в десятке
всех тех, кого, должно быть, единицы.
Я там,
где ты одёргиваешь шторы
и видишь пейзаж вокруг, тот самый.
И море за окном, такое море,
какое мы придумываем сами.
Я там, где джаз. А истина – в шнуровке
на кедах или в литре совиньона.
Был август, и посыпались хрущёвки
на серый цвет, простившийся с зелёным.
Но я остался там. Я – в каждом скромном
влюблённом юноше, я – в каждой божьей дочке.
Я тот ребёнок, что ты прячешь под дипломом
в большом шкафу, тебе доставшемся в рассрочку.
Я – тот, о ком забыл ты. Я – твой лучший
и твой последний шанс, я – та смешная
история друзьям на кухне душной,
которую ты плёл, присочиняя
всё новые подробности сюжета.
Потом вино мешалось с голосами.
И было лето сплошь во всём, такое лето,
какое мы придумываем сами.
И что страдать теперь,
что новым песням верить –
одно и то же всё.
Любовь не терпит прайса.
Я буду там, за выходной железной дверью.
Мы ещё можем прыгнуть в поезд.
Собирайся.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
