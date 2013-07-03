Для коллекционеров открыток организуют фестиваль "Рыжий кот"

Фото: М24

В субботу, 6 июля в Москве пройдет креативный фестиваль "Рыжий кот". Мероприятие организовано для любителей современной литературы, охотников за необычными аксессуарами и открытками со всего мира.

Красочные альбомы по искусству и дизайну, новую детскую литературу, интеллектуальный нон-фикшн, почтовые открытки, сувениры от частных мастеров и дизайн-студий можно будет приобрести на ярмарке.

Встречи посткроссеров решено провести в лаунж-зоне, а для самых любознательных организаторы проекта обещают творческие мастер-классы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

На фестивале можно не только купить понравившуюся вещь, но и создать нечто оригинальное своими руками. Например, вас научат делать красочные аппликации и рисунки на сумке, футболке или кружке. Художники помогут овладеть техникой рисования и придумать оригинальный сувенир.

Также в этот день будет работать маркет, где модники смогут приобрести винтажную одежду, летние сумки, украшения и бижутерию.

А еще на фестивале откроется выставка-аукцион графики и иллюстраций студентов и профессиональных художников.

Фестиваль "Рыжий кот" начнется в 11 утра и завершится в 8 вечера. Организуют его в галерее "Москва".