Живые поэты: Артем Моргунов

Город: Тольятти Возраст: 22 года Любимые поэты: Пабло Неруда, Егор Летов, Шарль Бодлер

Поза

Это всего лишь я,

Содрогнувшись от немощи батарей,



Несуразно сгребаю тепло,



Всматриваюсь в пейзаж,

Списывая уродство на близорукость.

Это всего лишь я,

В трижды поношенных шмотках,



Глажу полупустые рюмки,

В покинутой кухне.

Это всего лишь я,

Ем шаверму в автобусе,



Опаздывая куда-нибудь,

Планируя что-то прочесть.

Это всего лишь я,

Иду по заиндевелой траве,



За которой ухаживали всё лето.



Это всего лишь я,

Прячу щедроты улыбок,



Людей, которых угостил выпивкой,

С которыми угостился сам.

Это всего лишь я,

Пересматриваю шедевры,

Утвержденные мною в детстве,



Не пытаясь опошлить их.

Это всего лишь я,

Манкирую задаваками,



Шучу над сдвинутыми бровями,



Соплеменников сросшихся с механизмами.



Это всего лишь я,

Талдычу глухим,

Перед незрячими ряжусь,



Да внимаю камням.

Это всего лишь я,

Стесняюсь заговорить,



Стесняюсь прислушаться,

Стесняюсь фиксировать взгляд.



Это всего лишь я,

Хочу превратиться в лопасть,

Падающего вертолёта,

В рычащей тайге,

Стать балкой несущей,



Для таинственного шалаша,



Дочки лесничего-забулдыги.



Это всего лишь я,

Плачу над пепельницей

С сигаретами разошедшихся полудрузей.



Это всего лишь я,

Долька лимона,

Которой так и не закусили.



Это всего лишь я,

Расшнуровывающийся ботинок,



Назойливая веревка,

Что скользит по твоим ключицам.



Это всего лишь я,

Несуразица недосказанных откровений,



Нерест мысли в реке склероза,

Это всего лишь я,

Всего лишь мираж,

Всего лишь поэзия.

Поза.





