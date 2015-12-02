Живые поэты: Артем Моргунов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Поза
Это всего лишь я,
Содрогнувшись от немощи батарей,
Несуразно сгребаю тепло,
Всматриваюсь в пейзаж,
Списывая уродство на близорукость.
Это всего лишь я,
В трижды поношенных шмотках,
Глажу полупустые рюмки,
В покинутой кухне.
Это всего лишь я,
Ем шаверму в автобусе,
Опаздывая куда-нибудь,
Планируя что-то прочесть.
Это всего лишь я,
Иду по заиндевелой траве,
За которой ухаживали всё лето.
Это всего лишь я,
Прячу щедроты улыбок,
Людей, которых угостил выпивкой,
С которыми угостился сам.
Это всего лишь я,
Пересматриваю шедевры,
Утвержденные мною в детстве,
Не пытаясь опошлить их.
Это всего лишь я,
Манкирую задаваками,
Шучу над сдвинутыми бровями,
Соплеменников сросшихся с механизмами.
Это всего лишь я,
Талдычу глухим,
Перед незрячими ряжусь,
Да внимаю камням.
Это всего лишь я,
Стесняюсь заговорить,
Стесняюсь прислушаться,
Стесняюсь фиксировать взгляд.
Это всего лишь я,
Хочу превратиться в лопасть,
Падающего вертолёта,
В рычащей тайге,
Стать балкой несущей,
Для таинственного шалаша,
Дочки лесничего-забулдыги.
Это всего лишь я,
Плачу над пепельницей
С сигаретами разошедшихся полудрузей.
Это всего лишь я,
Долька лимона,
Которой так и не закусили.
Это всего лишь я,
Расшнуровывающийся ботинок,
Назойливая веревка,
Что скользит по твоим ключицам.
Это всего лишь я,
Несуразица недосказанных откровений,
Нерест мысли в реке склероза,
Это всего лишь я,
Всего лишь мираж,
Всего лишь поэзия.
Поза.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
