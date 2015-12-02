Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Артем Моргунов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Тольятти
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Пабло Неруда, Егор Летов, Шарль Бодлер

    • Поза
    Это всего лишь я,
    Содрогнувшись от немощи батарей,

    Несуразно сгребаю тепло,

    Всматриваюсь в пейзаж,
    Списывая уродство на близорукость.
    Это всего лишь я,
    В трижды поношенных шмотках,

    Глажу полупустые рюмки,
    В покинутой кухне.
    Это всего лишь я,
    Ем шаверму в автобусе,

    Опаздывая куда-нибудь,
    Планируя что-то прочесть.
    Это всего лишь я,
    Иду по заиндевелой траве,

    За которой ухаживали всё лето.

    Это всего лишь я,
    Прячу щедроты улыбок,

    Людей, которых угостил выпивкой,
    С которыми угостился сам.
    Это всего лишь я,
    Пересматриваю шедевры,
    Утвержденные мною в детстве,

    Не пытаясь опошлить их.
    Это всего лишь я,
    Манкирую задаваками,

    Шучу над сдвинутыми бровями,

    Соплеменников сросшихся с механизмами.

    Это всего лишь я,
    Талдычу глухим,
    Перед незрячими ряжусь,

    Да внимаю камням.
    Это всего лишь я,
    Стесняюсь заговорить,

    Стесняюсь прислушаться,
    Стесняюсь фиксировать взгляд.

    Это всего лишь я,
    Хочу превратиться в лопасть,
    Падающего вертолёта,
    В рычащей тайге,
    Стать балкой несущей,

    Для таинственного шалаша,

    Дочки лесничего-забулдыги.

    Это всего лишь я,
    Плачу над пепельницей
    С сигаретами разошедшихся полудрузей.

    Это всего лишь я,
    Долька лимона,
    Которой так и не закусили.

    Это всего лишь я,
    Расшнуровывающийся ботинок,

    Назойливая веревка,
    Что скользит по твоим ключицам.

    Это всего лишь я,
    Несуразица недосказанных откровений,

    Нерест мысли в реке склероза,
    Это всего лишь я,
    Всего лишь мираж,
    Всего лишь поэзия.
    Поза.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты обо всем

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика