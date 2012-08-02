Последние 20 лет русская литература пытается найти свое место в новой реальности, нащупать правильные, соответствующие духу времени темы. Однако задача не так проста.

От современного писателя ждут, что он, с одной стороны, продолжит великую литературную традицию с ее "проклятыми вопросами", а с другой — будет достаточно "актуален" и не только опишет, но и интерпретирует, осмыслит действительность.

При этом предполагается, что новой литературе не помешало бы преодолеть свою провинциальность, а также уделить как можно больше внимания массовым жанрам, но без ущерба для качества. Таков, грубо говоря, общественный запрос. Однако писатель не всегда соответствует запросу, и это правильно.

"РР" попробовал разобраться, какие темы предлагает сегодня читателю современная русская проза.

"Русский репортер", четверг, 2 августа