Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля 2015, 19:02

Культура

Живые поэты: Иван Купреянов

Иван Купреянов

Их изобретения будут в каждом доме. Их картины украсят лучшие музейные пространства. На их фильмы мы будем покупать билеты в кино. Молодые изобретатели, художники, писатели – все, кто создает Москву будущего уже сегодня.

Сетевое издание m24.ru продолжает рассказывать о тех, кто меняет город. Мы выпустили цикл статей о молодых ученых, а сегодня запускаем проект "Живые поэты". Ежедневно мы будем публиковать по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Москва
  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Северянин, Ходасевич, Иванов

    • первый – танцует, второй – напивается,


    третий – сидит один.


    Господи, как же кабак называется?


    что тебе в этом, сын?


    небо прозрачное, облачко пепельное,


    сломанный снеговик.


    в юности ты ведь не слушал Led Zeppelin,


    это потом – привык.


    дугообразная грязь вырывается


    прямо из-под колес.


    Господи, как этот мир называется?


    куда ты меня завез?


    думаешь, здесь проживает осознанно


    где-то моя любовь?


    спятивший Ницше и сбрендивший Розанов...


    сколько стаканов кофь?


    медленно-медленно движется по небу


    выросшая луна –


    нету движенья того неуклоннее,


    если сидишь у окна.


    где-то в Танжере – другие реалии.


    славное слово – Танжер.


    рыжий, инжир, тренажер – и так далее.


    Господи-акушер,


    братика нашей планетке надо бы -


    маленьких мы – храним.


    будем его развлекать и радовать.


    будем смотреть за ним.


    дети не слышали слова "Косово",


    или там – про Вьетнам.


    ешьте малиновое, абрикосовое.


    гречку – оставьте нам.


    хоть забывать о судьбе человечества –


    глупое дело, но


    ведь и творить ее – детям – нечего!


    лучше – смотреть в кино.


    вот уж луна проплыла за деревом,


    скоро уйдет за дом.


    спутник надежный, спутник – проверенный.


    вЕдом – или ведОм?


    то ли подбадривает - то ли дразнится.


    я никак не пойму.


    хуже всего – устроителю праздника.


    хуже всего ему.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:


    "ВКонтакте"


    Facebook


    orlovsky.poetry@gmail.com


    Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература конкурсы проекты стихи проза живые поэты читать

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика