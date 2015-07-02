Живые поэты: Иван Купреянов

Иван Купреянов
Их изобретения будут в каждом доме. Их картины украсят лучшие музейные пространства. На их фильмы мы будем покупать билеты в кино. Молодые изобретатели, художники, писатели – все, кто создает Москву будущего уже сегодня.
Сетевое издание m24.ru продолжает рассказывать о тех, кто меняет город. Мы выпустили цикл статей о молодых ученых, а сегодня запускаем проект "Живые поэты". Ежедневно мы будем публиковать по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
первый – танцует, второй – напивается,
третий – сидит один.
Господи, как же кабак называется?
что тебе в этом, сын?
небо прозрачное, облачко пепельное,
сломанный снеговик.
в юности ты ведь не слушал Led Zeppelin,
это потом – привык.
дугообразная грязь вырывается
прямо из-под колес.
Господи, как этот мир называется?
куда ты меня завез?
думаешь, здесь проживает осознанно
где-то моя любовь?
спятивший Ницше и сбрендивший Розанов...
сколько стаканов кофь?
медленно-медленно движется по небу
выросшая луна –
нету движенья того неуклоннее,
если сидишь у окна.
где-то в Танжере – другие реалии.
славное слово – Танжер.
рыжий, инжир, тренажер – и так далее.
Господи-акушер,
братика нашей планетке надо бы -
маленьких мы – храним.
будем его развлекать и радовать.
будем смотреть за ним.
дети не слышали слова "Косово",
или там – про Вьетнам.
ешьте малиновое, абрикосовое.
гречку – оставьте нам.
хоть забывать о судьбе человечества –
глупое дело, но
ведь и творить ее – детям – нечего!
лучше – смотреть в кино.
вот уж луна проплыла за деревом,
скоро уйдет за дом.
спутник надежный, спутник – проверенный.
вЕдом – или ведОм?
то ли подбадривает - то ли дразнится.
я никак не пойму.
хуже всего – устроителю праздника.
хуже всего ему.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: