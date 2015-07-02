Живые поэты: Иван Купреянов

Иван Купреянов

Их изобретения будут в каждом доме. Их картины украсят лучшие музейные пространства. На их фильмы мы будем покупать билеты в кино. Молодые изобретатели, художники, писатели – все, кто создает Москву будущего уже сегодня.

Сетевое издание m24.ru продолжает рассказывать о тех, кто меняет город. Мы выпустили цикл статей о молодых ученых, а сегодня запускаем проект "Живые поэты". Ежедневно мы будем публиковать по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Москва Возраст: 28 лет Любимые поэты: Северянин, Ходасевич, Иванов

первый – танцует, второй – напивается,

третий – сидит один.

Господи, как же кабак называется?

что тебе в этом, сын?

небо прозрачное, облачко пепельное,

сломанный снеговик.

в юности ты ведь не слушал Led Zeppelin,

это потом – привык.

дугообразная грязь вырывается

прямо из-под колес.

Господи, как этот мир называется?

куда ты меня завез?

думаешь, здесь проживает осознанно

где-то моя любовь?

спятивший Ницше и сбрендивший Розанов...

сколько стаканов кофь?

медленно-медленно движется по небу

выросшая луна –

нету движенья того неуклоннее,

если сидишь у окна.

где-то в Танжере – другие реалии.

славное слово – Танжер.

рыжий, инжир, тренажер – и так далее.

Господи-акушер,

братика нашей планетке надо бы -

маленьких мы – храним.

будем его развлекать и радовать.

будем смотреть за ним.

дети не слышали слова "Косово",

или там – про Вьетнам.

ешьте малиновое, абрикосовое.

гречку – оставьте нам.

хоть забывать о судьбе человечества –

глупое дело, но

ведь и творить ее – детям – нечего!

лучше – смотреть в кино.

вот уж луна проплыла за деревом,

скоро уйдет за дом.

спутник надежный, спутник – проверенный.

вЕдом – или ведОм?

то ли подбадривает - то ли дразнится.

я никак не пойму.

хуже всего – устроителю праздника.

хуже всего ему.

Авторские орфография и пунктуация сохранены